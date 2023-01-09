‘Seçimden sonrası derin kriz’

Yeni yönetimi ekonomide kökleşmiş sorunların beklediğini söyleyen Ekonomist Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, enflasyon, yoksulluk, işsizlik ve güvensizliğe dikkat çekti.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Hükümet, yarattığı ekonomik yıkımı seçimlere kadar makyajlamak için halkın alım gücünü artırıcı adımlarına hız veriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta, olağan şartlarda haziranda yapılması gereken Cumhurbaşkanlığı seçiminin ‘birazcık' öne çekilebileceğini açıkladı. Ekonomistlere göre baz etkisi ile enflasyonun düşmesi, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerden gelmesi beklenen dövizin piyasalarda sağlayacağı rahatlamanın etkisi geçmeden seçimlerin erkene çekilmesi isteniyor.

Altınbaş Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, ekonomi yönetiminin seçimlere kadar ekonomik aktiviteyi hızlandırmak için bazı hamleler yapacağını; talebi canlı tutma, seçmeni kısa vadeli de olsa hoşnut etme eğiliminin süreceğini söyledi. Seçime kadar ekonomide gündelik kararlar alınacağını, anket sonuçlarına göre yeni manevralar yapılacağını belirten Kozanoğlu, “Seçimin sonucu ne olursa olsun yeni yönetimi ekonomide kökleşmiş sorunlar, yüksek bir enflasyon, yaygınlaşan bir yoksulluk, kronik işsizlik, ekonominin kurumsal yapılarına derin bir güvensizlik bekliyor olacak” dedi.

KUR KONTROLÜ ZORLAŞIYOR

Kozanoğlu, “2022 için 460 milyar TL, 2023 için 660 milyar TL bütçe açığı öngörülmüştü. 2022'de bu kadar açık verilmediği, bunun 2023 için ek bir manevra alanı tanındığı anlaşılıyor. Düşük faizli konut kredileri, 200 milyar TL'lik KGF paketi hepsi seçime yönelik aktiviteler” diye konuştu.

Ancak bunun gibi ekonomiyi canlandırma hamlelerinin aynı zamanda cari açığı sıçratma, döviz kurunun kontrolünü zorlaştırma potansiyeli de taşıdığına dikkat çeken Kozanoğlu ayrıca, döviz mevduatlarındaki son 2 aydaki 21 milyar dolar çözülmenin ekonomi yönetiminin işini bir parça kolaylaştırdığını da ifade etti.

Enflasyon düşüyor fiyatlar düşmüyor

Yıllık enflasyonun düşmesinin, fiyatların düşmesi anlamına gelmediğini kaydeden Hayri Kozanoğlu, aksine fiyatların dünya ortalamalarının da Türkiye'nin geçmiş yıl ortalamalarının da çok üstünde artmaya devam ettiğine dikkat çekti. Kozanoğlu, “Gelirleri enflasyona paralel bir yükseliş göstermeyen yurttaşlarımızın satın alma güçleri haliyle geriliyor, yaşam standartları düşmeye devam ediyor” diye konuştu.

Dünya ortalamasının 2 katı asgari ücretli var

Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, emeklilerin büyük çoğunluğunun maaşının asgari ücretin altında kaldığını kaydetti. Kozanoğlu, Uluslararası Çalışma Örgütü'ne göre dünyada işçilerin yüzde 19'una asgari ücret ödenirken, Almanya'da yüzde 5, Fransa'da yüzde 8, Türkiye'de ise dünya ortalamasının yaklaşık iki katı, yüzde 37 olduğunu kaydetti.

Harcamalar öne çekiliyor

Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, enflasyonun yüzde 64.27'ye düşmesini, Aralık 2021'deki yüzde 13.6'lık enflasyonun devreden çıkmasıyla oluşan baz etkisine bağladı. Kozanoğlu'na göre yıllık enflasyon, Ocak 2022'deki yüzde 10.1 enflasyonunun da aradan çekilmesiyle önce yüzde 55 ve nisan ayında da yüzde 40-45 arası bir orana gerileyebilir. Kozanoğlu, insanların enflasyondan korunma içgüdüsüyle harcamalarını öne çekip fiyatları biraz daha tırmandırmasına yol açtığını ifade etti.