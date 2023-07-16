Seçimin ardından akaryakıta gelen zam yüzde 70’i aştı

Akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam gelirken, ÖTV artışlarıyla benzin ve motorine büyük bir zam daha geldi. Seçimin ardından motorine gelen zam oranı yüzde 71'i aşarken benzine ise yüzde 69'un üzerinde zam geldi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Petrol fiyatları ve döviz kurundaki artış sebebiyle zam gelen akaryakıta, KDV zammının ardından ÖTV zammı da yapıldı.

Cumhurbaşkanı Kararı ile geçtiğimiz hafta KDV'nin yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltilmesinin ardından bugün ÖTV tutarlarında da artışa gidildi.

Böylelikle, 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı toplamda 7,52 lira, 98 oktan kurşunsuz benzininin özel tüketim vergisi ise litre başına 7,99 lira oldu.

Motorinin litresi üzerinden 7,05 lira, LPG otogazda da 5,77 lira ÖTV alınacak.

Kararla, ÖTV tutarları motorinde ve benzinde litre başına 5 lira yükseltilmiş oldu.

Düzenlemeden önce benzinden litrede 2,52 TL, motorinden 2,05 TL ÖTV alınıyordu.

Bu artışların benzin ve motorinde pompa satış fiyatına yansımasın KDV’si ile birlikte 6 lirayı buldu. LPG'deki artış ise 5 lira oldu.

SEÇİMİN ARDINDAN YÜZDE 70’İ AŞAN ZAMLAR

14 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28’nci Dönem Milletvekili Genel Seçiminin ardından akaryakıta art arda zamlar yapıldı.

Seçim sonrası dolar kurundaki artış nedeniyle hızla yükselen akaryakıt fiyatlarına bir de KDV ve ÖTV zammı eklendi.

Son ÖTV zammıyla birlikte 28 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından benzine yüzde 69,05 zam geldi. 28 Mayıs’ta benzin 20,56 liradan satılırken şu an ortalama 31,94 liradan satılıyor.

Seçimin ardından motorine gelen zam ise yüzde 71’i aşmış durumda. 28 Mayıs’ta 19,40 liradan satılan motorinin güncel fiyatı 33,18 lira seviyesinde.

Böylelikle, 1 Ocakta 19,61 lira olan benzine yılbaşından bu yana yüzde 78 zam gelirken yıl başından bu yana motorindeki artış ise yüzde 46’yı aştı.

İlginizi Çekebilir Muhalefetten iktidara akaryakıtta ÖTV zammı tepkisi

İlginizi Çekebilir Akaryakıtta ÖTV oranları artırıldı: Benzin ve motorine dev zam

İlginizi Çekebilir Akaryakıtta zam kuyrukları geri döndü