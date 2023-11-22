Selden etkilenen KOBİ’lere kredi desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bazı bölgelerde yaşanan sel ve fırtına nedeniyle zarar gören KOBİ'ler için Acil Destek Kredisi Programı'nı başlattıklarını duyurdu.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bazı bölgelerde yaşanan sel ve fırtına nedeniyle zarar gören KOBİ’ler için Acil Destek Kredisi Programı’nı başlattıklarını duyurarak, “Hasarlarını belgeleyen ve ilgili komisyonlarca kayıt altına alınan KOBİ’ler, bu program kapsamında 1 milyon liraya kadar krediye faizsiz erişecek” dedi.

Ankara Sanayi Odasının (ASO) kasım ayı olağan meclis toplantısı, Bakan Kacır, bakan yardımcıları Oruç Baba İnan, Çetin Ali Dönmez, ASO Başkanı Seyit Ardıç ve sektör temsilcilerinin katılımıyla ASO’da gerçekleştirildi.

1 MİLYON LİRAYA KADAR FAİZSİZ KREDİ

Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle farklı afetlerle mücadele etmek durumunda kaldıklarına dikkati çeken Kacır, bu hafta Türkiye’nin farklı coğrafyalarında yaşanan olumsuz hava koşulları, sel ve fırtına nedeniyle zarar gören KOBİ’ler için KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı’nı başlattıklarını duyurdu.

Afetten etkilenen KOBİ’lere kredi desteği sağlanacağını söyleyen Kacır, şunları kaydetti:

“İstanbul’un Şile ve Ağva, Zonguldak’ın Alaplı ve Ereğli, Batman’ın Merkez, Diyarbakır’ın Bismil ve Bursa’nın Gemlik gibi afetten etkilenen bölgelerimizde hasar gören işletmelerimize destek olacağız. Hasarlarını belgeleyen ve ilgili komisyonlarca kayıt altına alınan KOBİ’ler, bu program kapsamında 1 milyon liraya kadar krediye faizsiz erişecek. İlk 12 ay geri ödemesiz, 24 ay vadeli olarak verilecek bu kredilerin işletmelerimizin bu zor günlerinde yürüttüğü mücadeleye katkı sunacağını ümit ediyoruz. Yaşadığımız afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Rabb’im ülkemiz ve milletimizi her türlü afetten korusun.” (AA)

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