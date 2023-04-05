‘SGK personeli geçinemez hale geldi’

Büro Emekçileri Sendikası (BES) üyesi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanları, Ankara’da Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde toplanarak yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi için seslerini duyurmaya devam ediyor.

Sozcu.com.tr

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CEM YILDIRIM – SÖZCÜ

Ankara'da Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde toplanan Büro Emekçileri Sendikası (BES) üyesi SGK çalışanları eylemlerine devam ediyor.

BES 1 No'lu Şube Başkanı Ercan Erdoğan, “Sosyal Güvenlik Kurumu personelinin maaş dışındaki özlük hakları ellerinden alınmıştır. Yaklaşık 12 yıldır haklarımız için sürekli talep edilmesine rağmen toplu sözleşmelerde yetki ve söz sahibi sendikalar tarafından herhangi bir hak elde edilememiş, üstelik enflasyonist etki nedeniyle maaşlarda yaşanan kayıplar sonucu SGK personeli geçinemez hale gelmiştir” dedi.

MAĞDURİYET YAŞAMAYA DEVAM EDİYORLAR

Erdoğan özetle şunları söyledi:

666 KHK ile eşit işe eşit ücret adı altında kaldırılan özlük hakları, unvansal eşitlik getirmiş ancak iş yükü kamu ortalamasının çok üstünde olan SGK personelini mağdur etmiştir. Yıllar içinde iş yükü diğer kurum çalışanlarına göre sayısal olarak daha da artmıştır. Yani görev, sorumluluk, ücret dengesi ters orantılı olarak sürekli aleyhimize gelişmiştir.

AĞIR İŞ YÜKÜ OMUZLARINDA

Yıllardır yeterli personel alınmayışı, ağır iş yükü altında ezilen kurum çalışanlarından emeklilik, istifa, kurum değişikliği nedeniyle ayrılmalarıyla personel sayısında sürekli azalmalar yaşanmaktadır. Özlük haklarında yaşanan bu kayıplar sonucu 11.200 TL maaş ve doldurulması asla mümkün olmayan 100 saatlik mesai ücreti ile vatandaşlarımıza hizmet etmeye gayret ediyoruz. Ayrıca SGK personellerinin EYT süreci ile yoğun iş temposuna tutulduğu algısı istenilen haklarda büyük engel oluşturmuştur. Oysa ki Maliye Bakanlığınca çıkarılan her yapılandırma da SGK personeli üzerine düşeni layıkıyla yerine getirmiş ve birkaç EYT'lik iş yükü üstlenmiştir.

YILLARCA DİRSEK ÇÜRÜTTÜK

Gerek basında gerekse sosyal ağ üzerinden devlet memurlarının maaşları vatandaşa ve basına gelişi güzel ve asparagas servis edildiğinden özellikle SGK personelleri olarak zan altında bırakılmış bulunmaktayız. Yıllarca dirsek çürütmüş ve aldığı eğitimler için maddi ve manevi olarak yıpranıp sınavlarla Devlet Memuru olan çalışanlarımız hemen hemen asgari ücret seviyesinde bir maaşa reva görülmüş, yıllarca algılarla yıpratılmıştır.”

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