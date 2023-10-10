Şimşek: Emekliyi enflasyona ezdirmedik

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışmayan emeklilere verilecek bir defaya mahsus 5 bin liralık ödeme açıklamasının ardından, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de emeklilere yönelik açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emeklilerle ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dün duyurduğu çalışmayan emeklilere verilecek 5 bin liralık ikramiyeye yönelik Şimşek, “Bütçe imkanlarını dün sonuna kadar zorladık ve orada önemli sayılacak bir tek seferlik ödeme kararlaştırıldı” dedi.

“Emeklilerimiz için bir sözümüz var. Yani memurumuz, işçimiz ve emeklimiz enflasyona ezdirilmeyecekler” diyen Şimşek, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamasında, şöyle dedi:

“En düşük emekli maaşı Aralık 2022’de 3 bin 500 TL idi bugün 7 bin 500 TL. Enflasyon yüzde 65 bile olsa enflasyonun iki katı bir oransal artıştan bahsediyoruz. En düşük memur maaşı da manşet enflasyonun en az iki katı kadar arttı yani reel olarak bizim büyümemizin çok ötesinde, toplumun bütün kesimlerine reel olarak çok büyük ücret artışı yapıldı.”

‘YÜKSEK ÜCRET ARTIŞININ KAZANANI YOK’

“Önümüzdeki dönemde tabii ki emeklilerimizi önceliklendireceğiz” diyen Şimşek, “Şunun altını çizeyim, eğer enflasyonu kalıcı şekilde tek haneye indireceksek, gelirler politikasını da bu hedeflere uygun olması lazım” dedi ve şöyle devam etti:

“Bir süre sonra enflasyonla uyumlu bir artış düzeni olmalı. Çünkü öbür türlü bir sarmala giriyorsunuz. Yüksek artışlar yüksek enflasyon ve burada kazanan yok, belirsizlik artıyor ve iş yapmak zorlaşıyor. Dolayısıyla bu kısır döngüyü kırmamız lazım. Ama bu kısır döngüyü sadece ücret politikalarıyla değil para politikasını rasyonelleştirerek, kamuda tasarrufla da yapacağız.”

BAE İLE 50,7 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA: BU KAYNAĞI İÇERİDEN BULABİLİRDİK

Şimşek ayrıca, Körfez ülkelerine yaptıkları ziyaretler ve yapılan anlaşmalara ilişkin de açıklamalarda bulundu.

“Bir programın başarılı olabilmesi için dış kaynak sorununu da çözmesi gerekiyor” diyen Şimşek, “Dost ve kardeş ülkelerle ikili diyaloglara girdik. Bunlardan bir tanesi sonuçlandı. BAE ile 50,7 milyar dolarlık çerçeve program biliyorsunuz açıklandı. Bizim önceliklerimize göre o program şekillendi. 27 milyar doları yenilenebilir enerjiye gidecek” dedi.

“Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için, cari açığı azaltmak için en önemli hedefimiz. Bu hedefi yıllara yayabilirdik, içerideki kaynaklarla yapabilirdik” diyen Şimşek, “Bu hedefleri, Türkiye’nin yeşil dönüşümünü öne çekmiş olduk. Niye bunu yapıyoruz, çünkü yakında AB karbon vergisini uygulamaya koyabilir, bizim buna hazırlıklı olmamız, sanayimizi korumamız lazım” değerlendirmesinde bulundu.

‘GİTMEDİK YER BIRAKMAYACAĞIZ’

Şimşek, “1-2 hafta içinde Abu Dabi, Doha Riyad ve Riyad’ı ziyaret etmeyi planlıyorum. Her ziyaretimizde geniş kesimlerle bir araya geliyoruz” dedi.

“Gitmedik yer bırakmayacağız” diyen Şimşek, “Çünkü bizim derdimiz Türkiye’ye doğrudan yatırımları artırmak. Asya’ya da, yakında Uzakdoğu’ya da gitmeyi planlıyoruz. Bizim istihdama, yatırıma, ihracata, kalıcı kaynağa ihtiyacımız var” diye konuştu.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ HAZİRANDAN SONRA

Şimşek enflasyon ve TL’deki değer kaybına yönelik de açıklamalarda bulundu.

“Doların güçlenmesi aleyhimize, çünkü Euro bazında mal satıp ham maddeyi dolarla alıyoruz” diyen Şimşek, “TL’nin bu saatten sonra kalıcı olarak değer kaybı için bir sebep kalmayacak, reel faiz patikasına girmiş durumdayız” dedi.

“Dış kaynak noktasında önemli mesafe kaydettik, enflasyonu çıpalayacak bir para politikasına geçiş yaptık” diyen Şimşek, aylık bazda enflasyonda ciddi momentum kaybının başlayacağına işaret etti.

“Enflasyonda momentum kaybı aylık bazda önümüzdeki birkaç ay içinde başlayacak” diyen Şimşek, “Para politikasında aldığımız tedbirler gecikmeli yansıyacak, baz etkisi var, bu nedenle geçiş dönemi olacak. Esas yıllık bazda kalıcı yüksek dozda dezenflasyon hazirandan itibaren başlayacak” diye konuştu.

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