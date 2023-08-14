Şireci Tekstil’de direnen işçiler kazandı, AKP’li Şahin ‘sorun yüksek enflasyon’ dedi

Gaziantep'te Şireci Tekstil işçilerinin direnişi kazanımla sonuçlandı. Bugün işçiler ile işveren arasında arabuluculuk yapmak üzere fabrikaya gelen AKP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ekonomik sıkıntıların sorumlusu olarak "yüksek enflasyonu" gösterdi.

Ahmet KAYA

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Şireci Tekstil'de çalışan 2 bin işçinin 6 günlük direnişi zaferle sonuçlandı. Patron, işçilerin isteklerinin büyük bölümünü kabul etti.

Çalıştıkları fabrikanın önünde 5 gün eylem yaptıktan sonra dün de kent merkezine yürüyüş yapan işçilerin işlerine dönmeleri için bugün de AKP'li Gaziantep Büyükşehir belediye Başkanı Fatma Şahin Organize Sanayi Bölgesi'ne gitti.

Şahin, Şireci Tekstil'in patronu Ahmet Şireci ile görüştükten sonra işçilerle bir araya gelerek sorunun çözülmesi yolunda çağrıda bulundu. Şahin'in yanı sıra CHP Gaziantep milletvekili Melih Meriç ve EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca da işçilerle görüştü.

Görüşmelerin ardından sonucu CHP Gaziantep milletvekili Melih Meriç işçilerle paylaştı.

Meriç, greve katıldıkları için işten çıkarılan işçilerin işlerine döneceğini, işçilere 15 bin TL ve 300 TL devamlılık priminin yanı sıra, bayramlarda üç yevmiye verileceğini, erzak yardımında bulunulacağını ve pazar mesaisinin bin 500 TL olarak kararlaştırıldığını söyledi. Meriç, işçilerin grevdeki 6 gününden üçünün ise patron tarafından karşılanacağını da vurguladı.

Bu gelişme üzerine işçilerin yarın işbaşı yapması kararlaştırıldı. İşçiler uzlaşmadan duydukları memnuniyeti, “Direne direne kazandık” sloganı atarak kutladı.

ŞAHİN SORUMLULUĞU YÜKSEK ENFLASYONA ATTI

Öte yandan, bugün işçiler ile işveren arasında arabuluculuk yapmak üzere fabrikaya gelen AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in işçilere hitaben yaptığı konuşma sosyal medyaya yansıdı.

Konuşmada Şahin, fabrikanın patronu Ahmet Şireci’yi överken, işçilerin yaşadığı geçim sorunlarının sorumlusu olarak “yüksek enflasyonu” gösterdi.

“İşçi ile işveren baba oğul olduğu sürece hiçbir sorun yok” diyen Şahin, “Bu yaşananların nedeni ne sizsiniz ne Şireci. Bunun nedeni yüksek enflasyon, satın alma gücü paritesi. Onun için Cumhurbaşkanımız iki yıllık süreçte bu enflasyonu tek haneye düşürdüğü zaman bu sorunların hiçbiri kalmayacak. Azıcık sabır!” ifadelerini kullandı.

Şahin, yüksek enflasyonun sorumlusunun kim olduğuna ise değinmedi.

Şahin’in dışında CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç ve Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir de işçiler ile işveren arasındaki görüşmelerde yer aldı.

İlginizi Çekebilir Zam isteyen yüzlerce işçi işten atıldı, sendika genel başkanı gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir Hükümetin memur için ilk zam teklifi belli oldu