Abone Ol

Sivas’ta mağazada indirim izdihamı

Sivas'ta bir mağaza, deposundaki ürünleri yüzde 70 indirimli satma kararı alınca izdiham yaşandı.

Yayınlanma: 13:21 - 08 Nisan 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Sivas’ta mağazada indirim izdihamı

Sivas’ta bir mağaza, deposundaki ürünleri yüzde 70 indirimli satma kararı alınca izdiham yaşandı.

Diriliş Mahallesi Şeyh Şamil Caddesindeki bir mağazanın, ürünlerin yüzde 70 indirimle satılacağını duyanlar, sabahın erken saatlerinde yoğunluk oluşturdu.

Mağazanın kapılarını açmasıyla birlikte içeri girmeye çalışanlar izdihama neden oldu.

Kaynak: DHA

BEYAZ EŞYA, HALI VE TELEVİZYON KISA SÜREDE SATILDI

Mağazanın içinde ve dışında toplanan kalabalığı dağıtmak için görevliler anons yaptı.

İçeriye giremeyen bazı vatandaşlar ise mağaza görevlilerine tepki gösterdi.

Mağazada özellikle beyaz eşya, halı, televizyon ve çeşitli mobilyalar kısa sürede satıldı. (DHA)

Vatandaş dolardaki artışa hazırlanıyorİlginizi ÇekebilirVatandaş dolardaki artışa hazırlanıyorEdirne'de yine alışveriş izdihamı: Her şeyi aldılarİlginizi ÇekebilirEdirne'de yine alışveriş izdihamı: Her şeyi aldılar

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam