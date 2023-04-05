Bakanlık açıkladı: Emeklilerin bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki aylıklar ile emeklilerin bayram ikramiyelerinin 14-19 Nisan'da ödeneceğini açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan duyuruya göre SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki aylıklar ile emeklilerin bayram ikramiyelerinin 14-19 Nisan tarihleri arasında ödenecek.
SSK EMEKLİLERİ
2023 yılı nisan ayı için SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;
* Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14 Nisan tarihinde ödenecek.
* Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15 Nisan tarihinde ödenecek.
* Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16 Nisan tarihinde ödenecek.
BAĞ-KUR EMEKLİLERİ
BAĞKUR kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;
* Ödeme günü 25 ve 26 olanların 17 Nisan tarihinde ödenecek.
* Ödeme günü 27 ve 28 olanların 18 Nisan tarihinde ödenecek.
EMEKLİ SANDIĞI
* Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların Ramazan Bayramı ikramiyeleri ise 19 Nisan tarihinde ödenecek.