SPK Başkanı Gönül’den yatırımcılara ‘halka arz’ uyarısı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, masalarında 100’e yakın halka arz başvurusunun olduğunu ancak bunların hepsinin onaylanamasın beklemediğini söyledi. Gönül halka arzlara yatırım yapmak isteyen vatandaşlara da uyarılarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül halka arzlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ABD’li finans ajansı Bloomberg’ten Firat Kozok ve Tugce Ozsoy’a konuşan Gönül, masalarında 100'e yakın halka arz başvurusunun olduğunu ancak bunların hepsinin onaylanamasın beklemediğini söyledi.

Gönül, “Halka arzları çok hızlı tamamlamak her zaman iyi bir fikir olmayabilir. Piyasanın durumuna, konjonktüre, listelemeleri tamamlamak için yeterli talebin olup olmayacağına bakmak önemli” diye konuştu.

Bu yıl şimdiye kadar 47 şirket Borsa İstanbul’da halka arz sürecini tamamlayarak toplamda yaklaşık 66 milyar lira veya ortalama döviz kuru ile 2,9 milyar dolar topladı. Gönül 2023’ü 50 civarında halka arzla tamamlayabileceklerini belirtti.

‘FAİZ ARTIŞLARI YAVAŞLAMAYA YOL AÇABİLİR’

Gönül, “Hisse senetlerine olan talebin artması önemli, ancak bu yatırımcıların borsaya oyun oynar gibi girmelerini istemiyoruz. Pek çok yatırımcı her zaman çok büyük getiriler elde edeceklerini düşünerek sadece halka arz edilmiş hisse senetlerini hedefliyor. Ancak sürekli kazançlar asla garanti edilemez” dedi.

Gönül devlet garantili getiri isteyen vatandaşların tahvil almasının daha uygun olduğunu belirtti.

Son olarak, “Mevduat faizlerindeki artış nedeniyle borsadan çıkışlar olursa, bu yeni listelemelerde de yavaşlamaya yol açabilir” ifadelerini kullanan Gönül, bunun olmasını beklemediğini de sözlerine ekledi.