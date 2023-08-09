Süt üretimi haziranda yüzde 11,2 azaldı

Hayvancılıkta yaşanan kriz, süt ve süt ürünleri üretimini düşürmeye devam ediyor. TÜİK verilerine göre, içme sütü üretimi haziranda içme sütü üretimi yüzde 11,2 azaldı. Yılın ilk 6 ayında üretimdeki en büyük düşüş ise yüzde 15,2'lik azalmayla tereyağında gerçekleşti.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Haziran’a ilişkin Süt ve Süt Ürünleri Üretimini açıkladı.

Buna göre, haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre inek peyniri üretimi yüzde 12,9, ayran üretimi yüzde 4,1 ve tereyağı üretimi yüzde 3,3 artarken; yoğurt üretimi yüzde 5,3 ve içme sütü üretimi yüzde 11,2 azaldı.

Ocak-Haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 8,4, ayran üretimi yüzde 5,8, içme sütü üretimi yüzde 1,8 ve yoğurt üretimi yüzde 0,1 artarken; tereyağı üretimi yüzde 15,2 azaldı.

İŞLETMELERİN TOPLADIĞI SÜT MİKTARI YÜZDE 8,2 AZALDI

Bir önceki ay 944 bin 714 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Haziran ayında yüzde 8,2 azalarak 867 bin 11 ton oldu.

Bir önceki ay 115 bin 382 ton olan içme sütü üretimi Haziran ayında yüzde 8,9 azalarak 105 bin 140 ton olarak gerçekleşti