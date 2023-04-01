Süte toz darbesi

Çiğ süt alım fiyatlarının aşağı çekildiğini kaydeden üreticiler süt tozu ithalatının hayvancılığa darbe vuracağına dikkat çekti.

Sayime BAŞÇI

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Vatandaşın temel besin kaynağı olan et ve sütteki yanlış tarım politikaları hayvancılığı krizden krize sürüklerken, çiftçinin kazancı, vatandaşın ise bütçesi ağır yara alıyor. Piyasada 11-12 TL seviyesine çıkan çiğ süt alım fiyatlarının son 1 aydır 1 TL geriye çekildiğini kaydeden üreticiler, süt tozu ithalatına kapı açmak isteyen sanayicilerin suni olarak alım fiyatlarında indirim, raflarda ise artış yolunu devreye aldıklarına dikkat çekti. Tarım Bakanlığı'nın ilk etapta ithalat kapılarını açmadığını ve bu kararın ardından sanayicilerin süt almayı bıraktıklarını ya da fiyat düşürdüklerini aktaran Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, “Alım fiyatlarını 1 TL aşağı indirdiler. Süt tozu üretenler daha da aşağı indirmeye çalışıyor. Piyasa zaten 11 TL seviyesine gelmişti. Marketler de buna göre fiyat güncellemesi yaptı. 1 litre çiğ sütün üretim maliyeti 10 TL'nin üstünde. Fiyatları düşürünce şimdi kafa kafaya geldi. Şimdi üreticiyi sıkıştırıp fiyatları aşağı çekiyorlar ama markette fiyatlar düşmüyor” diye konuştu.

ÜRETİCİ BATACAK

Ürettiği çiğ sütü neredeyse maliyetine satan üreticiye karşılık marketlerin sanayiciye göre fiyat güncellemesi yaptığını aktaran Keskin, tüm süt ve süt ürünlerine ithalat kapısının kapatılması gerektiğini kaydetti. Sektörün diğer türlü toparlanamayacağını belirten Keskin, şöyle devam etti: “Yine üretici batacak, bu defa yine hayvanlar kesilmeye başlayacak. Sanayici bir taşla iki üç kuş vurmaya çalışıyor. Çok tehlikeli bir durum bu. Süt tozu fabrikaları genelde Konya'da. Buradan ithalata kapıyı açıp, bütün Türkiye'ye yaymak istiyorlar. Ama bu süt hayvancılığına ciddi darbe vurur. Geçen temmuzdan beri söylüyorduk böyle gitmeyeceğini sonunda fiyatlar patladı. Şimdi tekrar üreticiyi sıkıştırıp fiyatları aşağı çekiyorlar ama markette fiyatlar düşmüyor.”

İki yıldan önce toparlanmaz

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Başkanı Sencer Solakoğlu süt sorununa çözüm bulmadan Türkiye'nin et fiyatlarını düşüremeyeceğini aktardı. Son bir ayda sanayicinin çiğ süt alım fiyatını 1 TL azaltarak 10.5 TL seviyesine çektiğini aktaran Sencer Solakoğlu, “Şu andaki inek varlığı ile Türkiye'de 2 seneden önce daha iyiye gideceğine beklemek çok mantıklı değil” dedi.