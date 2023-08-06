Suudiler petrole zam yaptı

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan, Asya ve Avrupa'ya sattığı petrolün fiyatına zam yaptı.

Sozcu.com.tr

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Suudi Arabistan, arz kısıtlamaları ve artan talebin ham petrol piyasasını daraltması nedeniyle eylül ayı için neredeyse tüm petrol fiyatlarını Asya ve Avrupa’ya yükseltti.

Bloomberg tarafından görülen fiyat listesine göre, devlete ait Suudi Aramco, Asya’ya satılan Arab Light ham petrolünün fiyatını 30 sent artırdı. Rafineriler ve tüccarlar arasında yapılan bir anketin medyanına göre, üreticinin fiyatları varil başına 50 sent artırması bekleniyordu.

Öte yandan Aramco, eylül ayı için ABD’ye verilen petrolün fiyatlarını değiştirmedi. Aramco, ham petrol sevkiyatlarının yaklaşık yüzde 60’ını Asya’ya satıyor. Bunların çoğu, fiyatları her ay gözden geçirilen uzun vadeli sözleşmeler kapsamında. Çin, Japonya, Güney Kore ve Hindistan ise en büyük alıcılar.

PETROL İHRACATI KISILIYOR

Gerçekleştirilen zam, dünyanın en büyük petrol ihracatçısının tek taraflı arz kesintisini daha da uzatılabileceğini söylemesinin ardından geldi. Ayrıca Rusya da petrol ihracatını azaltma sözü vermişti.

Petrol fiyatları, OPEC+ grubunun kesintileri uzatmasının ve ABD stoklarının rekor bir düşüş yaşamasının ardından, art arda altıncı haftalık kazancını kaydederek bir yıldan fazla bir sürenin en uzun artış serisini kaydetmişti.

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