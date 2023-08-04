Taşıt kredileri gaza bastı

Faiz oranları yüzde 50’lere kadar çıksa da tüketici kredileri tutarı 1 yılda yüzde 52 arttı. Yatırım aracına dönüşen otomobil alımının etkisiyle taşıt kredisi ise yüzde 233’ten fazla artış gösterdi.

Deniz Bilici GÖÇMEN

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Türk Lirası değer kaybedip alım gücü eridikçe vatandaş tüketici kredilerine sarıldı. Faiz oranlarındaki hızlı artış serisinin devam etmesine karşın tüketicinin kredi borçlanması hız kesmedi ve kendini güvenceye almak isteyen vatandaş konut alımına devam ederken, taşıt alımını ise katladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) temmuz ayının son haftasına ait bültenine göre bu yılın 7 ayında kullanılan tüketici kredisi tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52.40 artış göstererek 1 trilyon 412 milyar 462 milyon TL'ye ulaştı. Geçen yılın ilk 7 aylık döneminde kullanılan konut kredisi tutarı 350 milyar 202 milyon lira iken bu dönemde yüzde 26.16'lık sınırlı artış ile 441 milyar 812 milyon TL'ye çıktı.

FAİZLERDE BÜYÜK ARTIŞ

Vatandaşın yatırım aracı olarak araç alımına yönelmesi dolayısıyla taşıt kredilerindeki artış ise yüzde 233.64 oldu. Taşıt kredisi tutarı Temmuz 2022'de 25 milyar 613 milyon lira iken bu yıl temmuzda 85 milyar 457 milyon liraya çıktı. Yıllık faiz oranı yüzde 50'ye dayanan ihtiyaç kredilerinde de artış devam etti. Geçen yılın ilk 7 aylık dönemine göre yüzde 60.65 artan ihtiyaç kredisi tutarı, 550 milyar 978 milyon liradan 885 milyar 193 milyon liraya ulaştı. 2022 Temmuz ayında yüzde 34.32'ye kadar çıkan ihtiyaç kredisi faiz oranı bu yıl aynı dönemde ise ortalama yüzde 47.89'u gördü. Taşıt kredisi faiz oranı aynı dönemde yüzde 26.93'ten yüzde 40.28'e, konut kredilerindeki faiz oranı ise yüzde 18.45'ten yüzde 34.09'a yükseldi.

1 yılda tüketici kredileri tutarı böyle arttı

Araç kiralamada yüzde 75 artış

Her yıl yaz aylarında araç kiralama oranını artıran tatilciler, bu yıl rekora imza attı. Binlerce kalabalık aile, uçak gibi uzun mesafe ve lüks toplu taşıma araçları kullanmak yerine, araç kiralamayı tercih etti. Araç Kiralama Operasyon Direktörü Alican Sarp, tatilcilerin bu yıl araç kiralamada yüzde 75'lik artışla rekor kırdığını söyledi. Fiyat bilgisi de paylaşan Sarp, “Geçen sene (yaz aylarında) misafirlerimiz günlük 500 TL karşılığında araç kiralarken bugün en düşük rakam ortalama 900 TL bandında. Geçen sene kış aylarında 150 TL'ye günlük araç kiralanabiliyordu. Bu sene en düşük rakam günlük 250-300 TL oldu” diye konuştu.