TCMB fazla döviz zorunlu karşılık tesisine faiz ödeyecek

Merkez Bankası, bankaların zorunlu karşılık yükümlülüklerinin üzerinde tuttukları yabancı para serbest hesapları için yüzde 4,5 faiz ödeyecek.

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Merkez Bankası (TCMB) bankaların zorunlu karşılık yükümlülükleri üzerinde tutukları yabancı para serbest hesaplar için yüzde 4,5 faiz ödeyecek.

TCMB, yabancı para serbest hesaplar için faiz oranını yüzde 4,5 olarak ilan etti.

Faiz ödemeleri, TL cinsinden ihbarlı döviz mevduat hesap bakiyelerinin fazla tesis edilen kısmına, yani ortalama tesis edilen tutarlar ile ortalama tesis edilmesi gereken tutarlar arasındaki farka yapılacak.

Reuters’a bilgi veren bir bankacılık kaynağı, bankaların ilgili tutarları yurtdışında tutmaları halinde yaklaşık yüzde 4,3 libor getiri (bankaların birbirlerine dolar üzerinden borç verirken uyguladıkları faiz) elde edebildiklerini, ancak içeride böyle bir yapı bulunmadığı için sistemi bankaların TCMB’den talep ettiğini belirtti.

TCMB’nin bu hamle ile birlikte, bankaların yurt dışı muhabirindeki dövizi TCMB hesaplarına aktarmasını teşvik etmek istediği, bu yolla brüt rezervlere katkı planladığı belirtiliyor.(REUTERES)