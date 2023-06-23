Temmuz ayında ekmek fiyatlarına zam var

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı Türkiye genelinde ekmek fiyatlarının Temmuz ayı başından itibaren 7 ile 7.5 lira arasında olacağını açıkladı.

Yavuz ALATAN

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Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı Türkiye genelinde ekmek fiyatlarının Temmuz ayı başından itibaren 7 ile 7.5 lira arasında olacağını açıkladı.

Ankara'daki Federasyon genel merkezinde açıklama yapan Balcı, “2022 yılında ekmek fiyatlarının 10 lira olacağı söylendi. Ancak biz tüm olumsuzluklara rağmen ekmeği 5 liradan sattık'' dedi ve şunları söyledi:

‘'Un fiyatlarındaki artışı, asgari ücretteki artışı ve işletme giderlerindeki artışı da düşünerek fırıncılar en makul artış seviyesinde kalacak. Temmuz ayından itibaren 200 gram ve 210 gram aralığındaki ekmeğin fiyatı 7 ile 7.5 lira arasında olacak”