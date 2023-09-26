TEPAV: Düşük enflasyon için politika faizi yüzde 45’e çıkarılmalı

Enflasyonun bu yıl sonunda yüzde 66, 2024 yıl sonunda ise yüzde 39 olacağının öngörüldüğü TEPAV raporunda, düşük enflasyon için politika faizinin bu yıl yüzde 40'a, gelecek yıl da yüzde 45'e çıkarılması gerektiği vurgulandı.

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Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) düşük enflasyon için politika faizinin hangi seviyede olması gerektiğine ilişkin bir rapor hazırladı.

Makroekonomik istikrarı sağlamaya yönelik doğru yönde atılan adımların arkasının gelmesi gerektiğine dikkat çekilen raporda, enflasyonda düşüş için yüzde 45 politika faizinin gerekli olduğu belirtildi.

2024’ÜN İLK AYLARINA KADAR YÜKSEK ENFLASYON DÖNEMİ

TEPAV Yapısal Politikalar Merkezi Direktörü Burcu Aydın tarafından hazırlanan Türkiye’nin Ekonomik Görünümü raporu bundan sonra yılda iki kez düzenli olarak yayımlanacak.

Rapora göre, enflasyon bu yıl ve 2024’ün ilk aylarında beklentilerdeki bozulma, seçim sonrasındaki yüksek kur ve vergi artışı nedeniyle yüksek seyredecek.

Raporda politika faiz oranının bu yıl yüzde 40’a, önümüzdeki yıl da yüzde 45’e çıkarılmasının “enflasyondaki düşüş için gerekli” olacağına dikkat çekildi.

Raporda enflasyonun 2023 yıl sonunda yüzde 66’ya yükseldikten sonra sıkılaşan para politikasıyla 2024 yıl sonunda yüzde 39’a, 2025 yıl sonunda ise yüzde 26 civarına düşeceğini öngördü.

BÜTÇEDEKİ AÇIK HARCAMALAR KAYNAKLI

Rapora göre, bütçedeki açık, harcamalar kaynaklı olurken kamu gelirleri ekonomik büyümeye bağlı olarak sınırlı artış bekleniyor.

İç talebi kısacak önlemler nedeniyle büyümenin yavaşlaması ve kısa vadede istihdam imkanlarının sınırlanması bekleniyor. TEPAV analistleri, iç talepteki normalleşme ile cari açığın azalmasını, GSYH’ye oranın 2023’te yüzde 4.4, 2024’te ise yüzde 3.9 civarında gerçekleşebileceğine işaret ediyorlar.

ÇİFT HANELİ İŞSİZLİK SÜRECEK

Raporda ekonomik büyüme tahminleri 2023 için yüzde 3.7, 2024 için yüzde 2.9, 2025 için yüzde 3.4 belirtildi.

Büyümenin, iç talebin kontrol altına alınmasıyla, yavaşlayacak olması nedeniyle istihdam artışının kısıtlanacağı ve buna bağlı olarak da işsizlik oranının 2024’te yüzde 11.7, 2025’te yüzde 12.8 olacağı tahmin ediliyor. (REUTERS)

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