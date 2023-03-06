TL şubatta reel olarak değer kazandı
Reel efektif döviz kuru endeksi, şubatta TÜFE bazında 1,66 puan artarak 58,73'e yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında şubatta bir önceki aya kıyasla 1,66 puan artarak 58,73’e çıktı. Endeks, ocakta 57,07 düzeyinde bulunuyordu.
Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de 0,21 puan artışla 87,82’den 88,03’e çıktı.
Türk lirasının değeri, şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 4,92 puan, Yİ-ÜFE bazında 12,83 puan arttı.
REEL EFEKTİF DÖVİZ KURU NEDİR?
Reel Efektif Döviz Kuru, Türk Lirası’nın satın alma gücünde olan değişimleri daha gerçekçi olarak ortaya koyuyor.
Reel efektif kurun artışı Türk Lirası’nın değer kazandığını, Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının arttığını gösteriyor. Reel efektif kurdaki düşüş yabancı mallar cinsinden fiyatın düşüşüne işaret ediyor. (AA)