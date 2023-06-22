TOBB’dan faiz değerlendirmesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, faiz kararının, yatırım ve üretim ortamı için kritik önemde olduğunu belirtti.

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Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından, TCMB Para Politikası Kurulu’nun (PPK), politika faizini 650 baz puan artırarak yüzde 15’e çıkarmasına ilişkin paylaşım yaptı.

TCMB’nin, para politikasını günün şartlarına göre revize ederek, politika faizini ölçülü bir şekilde artırma yoluna gittiğine işaret eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

“ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

*Bugün açıklanan faiz kararının, reel sektörün ihtiyaçlarını da gözeten, fiyat istikrarına odaklı bütüncül para ve maliye politikaları ile desteklenmesi, sürdürülebilir yatırım ve üretim ortamı için kritik önemdedir.

*Bunlara ilave olarak yatırım ortamının yapısal politikalarla desteklenmesi, finansmana erişim imkanlarının çeşitlendirilmesi ve öngörülebilirliğin artırılması, yeni dönemde ekonomi yönetiminden temel beklentilerimizdir.

*Bu konularda ilgili kurumlarımızla eş güdüm içinde çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz.

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