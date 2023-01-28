Toprağa küsen çiftçiye çelişkili nadas desteği

Toprağını nadasa bırakan çiftçiye destek ödeyen iktidar şimdi de nadastaki tarlasını ekenleri destekleme kararı aldı. Yeni kararla mera ve ormanlar riske girdi.

Erdoğan SÜZER

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Gıdada yaşanan üretim yetersizliğine çözüm arayan iktidar üretim maliyetlerini düşürerek tarımı cazip hale getirmek yerine birbiriyle çelişen yeni bir karar daha aldı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan yeni karara göre, boş bırakılan, atıl durumda olan ya da nadasa bırakılan arazilerde tarımsal üretim yapanlara destek verilecek.

Ancak Tarım Bakanlığı, halen tarlasını nadasa bırakan çiftçilere destek veriyor. Birbiriyle çelişen kararlarda düzeltme yapılmazsa tarlasını nadasa bırakan çiftçiye de nadastaki tarlasını üretime açan çiftçiye de destek verilecek.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Başkanı Baki Remzi Suiçmez, çelişkili kararı eleştirirken meralarla köylülerin ormandan açtığı alanların talan edilebileceği uyarısında bulundu.

TARIMA UYGUN OLMAYAN ALANLARA DEVLET DESTEĞİ

Cumhurbaşkanlığı tarafından Resmi Gazetede yayımlanan karara göre, tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi için boş bırakılan, nadasa ayrılan ve işlemeli tarıma uygun olmayan alanlarda üretim yapanlara devlet tarafından destek verilecek.

Bu alanların üretime açılması için yapılacak yatırım harcamalarının yüzde 75'i hibe yoluyla desteklenecek.

Düzenlemeye ilişkin SÖZCÜ'ye bilgi veren ZMO Başkanı Baki Suiçmez, Türkiye'nin kurak doğası gereği tarlaların zorunlu olarak nadasa bırakıldığını, nadasa bırakılmış toprağın devlet desteğiyle ekilmesinin pratikte tarımsal üretimi katkı sağlayamayacağını söyledi.

‘BİRBİRİNDEN TABAN TABANA ZIT DESTEK KARARLARI’

Yağışın az, sıcaklığın yüksek olduğu ülkemizde toprağın su depolayabilmesi ve tekrar verim sağlayabilmesi için nadasın şart olduğunu belirten Suiçmez, devletin halen nadasa bırakılan topraklar için çiftçiye destek verdiğini hatırlattı.

Suiçmez, “Tarlasını nadasa bırakan çiftçiye destek verilmesi doğru bir yaklaşım. Ama şimdi tam tersine nadastaki tarlasını ekene destek kararı çıktı. Birbiriyle taban tabana zıt destek kararını anlamakta güçlük çekiyoruz. Bırakın nadası, çiftçi yüksek üretim maliyetleri yüzünden 4.2 milyon hektar tarlasını ekemediği için boş bırakıyor. Pahalı mazot, gübre, ilaç, tohum maliyetleri aşağı çekilmeden verilen destekler ne yazık ki sonuç vermiyor. Topyekun tarımsal üretim politikalarına ihtiyaç var” dedi.

‘YAĞMA RİSKİNE YOL AÇABİLİR’

Başkan Baki Suiçmez, işlemeli tarıma uygun olmayan alanların tarımsal üretime açılmasına yönelik yeni destek kararının da orman kıyıları, meralar ve hazine arazileri için ciddi yağma riskine yol açabileceği uyarısında bulundu.

Suiçmez, bu alanların üretime açılmasına yönelik destek kararının yeterince açık olmadığını belirtirken özellikle mera ve orman kıyısındaki alanlarla hazine arazilerinin 49 yıllığına kiralanmasına yönelik düzenlemelerin kamuoyuna açık şekilde yapılması gerektiğini söyledi.

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