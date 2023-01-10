TÜİK’ten görev değişikliği açıklaması

TÜİK, Ulusal Hesaplar Dairesinin Başkanı'nın Uluslararası Ticaret İstatistikleri Dairesi Başkanlığına getirildiği haberlerini doğruladı ancak bunun üçüncü çeyrek büyüme rakamı kaynaklı bir değişiklik olmadığını öne sürdü.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ulusal Hesaplar Dairesi Başkanı’nın görevden alınmasına dair haberlerle ilgili açıklama yaptı.

“İddia edildiği gibi bir görevden alma veya büyüme rakamlarından kaynaklı bir görev değişikliği söz konusu değildir” diyen TÜİK, bazı basın organları ve sosyal medyada yer alan “TÜİK’te, üçüncü çeyrek büyüme oranının beklenti altında kalması üzerine ilgili daire başkanı görevden alındı” şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

TÜİK’teki teknik iş ve işlemlerin yoğunluğuna ve Kurum için bilgi yönetiminin ve tecrübenin gerekliliğine işaret edilen açıklamada, “Dönemsel olarak Kurum içerisinde rotasyon ihtiyacı oluşmaktadır. Bu ihtiyaç doğrultusunda Kurumun istatistik üretici daireleri arası rotasyon gerçekleşmiştir. Bu kapsamda, milli gelir hesabını yapan Ulusal Hesaplar Dairesinin Başkanı, turizm gelir revizyonu gibi çok önemli çalışmaların yapıldığı Uluslararası Ticaret İstatistikleri Dairesi Başkanlığına getirilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ilgili kişinin Kültür ve Turizm Bakanlığında geçmiş dönemlerde çalışmış olması ve kendisine diğer dairede daha fazla ihtiyaç bulunması nedeniyle değişikliğin yapıldığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

“İddia edildiği gibi bir görevden alma veya büyüme rakamlarından kaynaklı bir görev değişikliği söz konusu değildir. Köklü bir kurum olan TÜİK’teki yönetimsel tasarruflar üzerinden, iftira ve yalanlar ile kamuoyunda olumsuz algı oluşturma çabaları hakkında yasal yollar da dahil olmak üzere gereken işlemler yapılacaktır.”

TÜİK’TE DÖRT DAİRE BAŞKANI DEĞİŞMİŞTİ

Bloomberg, dün yayımladığı haberde TÜİK’te Ulusal Hesaplar Daire Başkanı’nın değişmesinin, üçüncü çeyrek büyüme rakamlarının hemen ardından olduğuna dikkat çekilmişti.

Sozcu.com.tr’deki haberde de TÜİK’te dört daire başkanının görevden alındığı, görevden alınanlardan birinin de iki yıldır ölüm istatistiklerini yayımlamayan daire olan Demografi İstatistikleri Dairesi Başkanı olduğunu belirtmişti. TÜİK bu konuya açıklamasında değinmedi.

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