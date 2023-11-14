Türkiye rekor Rus petrolü alımına hazırlanıyor

Türkiye'nin Rus Ural ham petrol ithalatının kasım ayında 1,4 milyon tonu aşarak rekor seviyeye ulaşması bekleniyor. Rusya'dan indirimli fiyatla petrol alan Star ve Tüpraş rafinerileri, daha yüksek olan uluslararası fiyattan satış yaparak kârlarını artırıyor.

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Türkiye’nin Rus Ural ham petrolü ithalatı Kasım ayında rekor seviyeye ulaşmaya hazırlanırken; işlemciler diğer büyük alıcılar olan Hindistan ve Çin’in alımlarının, planlanan düşük sevkiyatlara rağmen sabit kalmasını bekliyor.

İşlemciler, Türkiye’nin Rus Ural ham petrolü ithalatının kasımda, ekim ayındaki 1,4 milyon tonun üzerine çıkmasını ve Ekim 2022’de gördüğü tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1,43 milyon tonu geçmesini bekliyor.

LSEG verilerine göre 1-15 kasım döneminde Rus limanlarından Türkiye’nin limanlarına sevk edilmek üzere günde 800 bin tondan fazla Ural petrolü yüklendi. Böylece Ural petrolü ithalatı ekim ayının aynı dönemine göre 200 bin artmış oldu.

RUS LUKOIL İLE SOCAR ARASINDA ANLAŞMA

STAR rafinerisinin Rus Ural ham petrolü alımı için Rusya’nın Lukoil firmasıyla yaptığı anlaşmanın ardından Türkiye daha ucuz Rus petrolü ithal etmeye başladı.

Reuters’ın 5 Ekim 2023 tarihinde yayımladığı bir haberde, Rus özel petrol üreticisi Lukoil’in yeni bir anlaşma kapsamında Azerbaycan kamu petrol şirketi Socar'a 1,5 milyar dolar borç vereceği ve Socar'ın günde 200 bin varil petrol işleme kapasitesine sahip Türkiye'deki STAR rafinerisine işlemesi için Rus ham petrolü tedarik etmeye başlayacağı yazılmıştı.

İNDİRİM VATANDAŞA YANSIMIYOR

Rusya, yaptırımların etkisiyle petrolünü uluslararası fiyatın altında bir fiyatla satıyor. ABD ve AB’nin uyguladığı yaptırımlara katılmayan Türkiye’deki rafineriler de indirimli Rus petrolünü giderek artan miktarda ithal ediyor.

Ancak Star ve Tüpraş rafinerileri, petrol ürünlerini iç piyasaya indirimli fiyattan değil uluslararası fiyattan satarak rekor kârlar elde ediyor. Petroldeki düşük fiyat, vatandaşa yansımıyor. (REUTERS-SÖZCÜ)

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