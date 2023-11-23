Türkiye-Rusya ticaret hacmi bu yıl da 65 milyar doları aşacak

Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 65 milyar doları aştığını belirterek, "Bu sene buna benzer olacak. Dinamiği koruyacağız" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravove yaptığı açıklamada, Türkiye-Rusya ticaret hacminde son 5-6 yıl içerisinde çok büyük sıçrama olduğunu, ticaret hacminin hemen hemen 3 misli arttığını söyledi.

Türkiye-Rusya ticaret hacminin geçen yıl 65 milyar doları aştığını hatırlatan Buravov, “Bu sene buna benzer olacak. Dinamiği koruyacağız” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’DE YAPILACAK DOĞALGAZ MERKEZİ

Buravov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından “Türkiye’de bir doğalgaz merkezi oluşturulması” konusunun açıklandığını hatırlatarak, bununla ilgili iki tarafın detaylar üzerinde çalıştığını anlattı.

Rusya’dan doğalgaz sevkiyatının çeşitli kanallardan devam ettiğini aktaran Buravov, “Son olarak, Türk Akımı doğalgaz boru hattından da Türkiye’nin istediği hacimde gaz sevkiyatları yapılmaktadır ve potansiyel de mevcuttur. Hem de Türkiye üzerinden bu doğalgazı almak isteyen üçüncü ülkelere gönderilmesi konusunda imkanlar mevcuttur” diye konuştu.

NÜKLLER ENERJİ KONUSUNDAKİ GELİŞMELER

Türkiye’de ilk nükleer enerji santrali yapımının devam ettiğini anımsatan Buravov, şöyle devam etti:

“Birinci reaktörün devreye girmesi söz konusudur ve burada sadece yeni bir tesis kurmakla kalmıyor, aynı zamanda Türkiye’de yeni bir ekonomi dalı oluşturuluyor. Atom enerjisi ile ilgili olarak da atom enerjisinden daha geniş bir yelpazeden bahsediyoruz ve bu dalda çalışacak personelin, mühendisler, teknisyenler seviyesinde, eğitimi Rusya’da yapılıyor. Bu şekilde Türkiye’de nükleer enerjide çalışabilecek yeni bir mühendis kitlesi oluşturulacak. Bu da bence çok önemli bir faktör.” (AA)

İlginizi Çekebilir Rusya'nın Çin'e doğalgaz sevkiyatı 100 milyar metreküpe ulaşacak