UPS sendika ile anlaştı: Şoförlerin yıllık maaşı 170 bin dolar oldu

Kargo devi UPS, ABD'de sendika yaptığı son anlaşmaya göre şoförlerin yıllık brüt 170 bin maaş alacağını duyurdu. Şirketin anlaşma şartlarını duyurmasının ardından UPS iş başvuruları için arama yapanların sayısı patladı.

Sozcu.com.tr

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Nakliye devi UPS, ABD’deki şoförlere vermeyi kabul ettiği ücret artışlarını hesaba katarak kârının bu yıl planlanandan daha düşük olacağını açıkladı.

UPS, ortalama tam zamanlı beş yıllık sözleşme imzalayacak bir sürücünün sağlık hizmetleri ve diğer yardımlar dahil olmak üzere yılda brüt yaklaşık 170 bin dolar (4,6 milyon TL) kazanacağını söyledi. Halihazırda işçilerin brüt kazancı yıllık 140 bin dolar seviyesindeydi. Böylece şoförlerin ücretleri yaklaşık yüzde 20 artmış oldu.

ARAMALAR PATLADI

Buna göre, UPS’in tam zamanlı sürücüleri beş yıllık sözleşmenin sonuna kadar yıllık yaklaşık 170 bin maaş ve sosyal haklar kazanacak. Yarı zamanlı çalışanlar saatte en az 25,75 dolar kazanacak ve kapsamlı sağlık sigortası ile emeklilik maaşı hakkı elde edecek.

Şirketin duyurusunun ardından UPS şoförlüğü pozisyonu için iş arayanların sayısında da patlama yaşandı. Bloomberg ile paylaşılan verilere göre, çevrimiçi iş bulma platformu Indeed, anlaşma duyurusundan sonra UPS aramalarının yüzde yüzde 50’den fazla arttığı görüldü.

ENFLASYONUN ÜZERİNDE ZAM

İşçilerin zam talepleri ABD’de son 40 yılın en ciddi enflasyonu nedeniyle gerçekleşse de ücret artışları enflasyon seviyesinin oldukça üstünde oldu. Tüketici fiyatlarındaki artış geçen yıl yüzde 9’a ulaşmış, sonrasında yüzde 3’e gevşemişti.

Grev tehdidi günde yaklaşık bir milyon paketi rakip şirketlere yönlendirerek şirkete yaklaşık 200 milyon dolarlık satışa mal olduğundan, Teamsters sendikasının eylemleri UPS’i derinden etkilemişti.

GREVLER YAYILDI

ABD’de artan yaşam maliyetleri nedeniyle hanehalkı bütçelerini zorlarken, işçiler de daha fazla ücret artışı talep etmiş ve Starbucks başta olmak üzere pek çok büyük şirket grev dalgasına sahne olmuştu.

ABD’de ayrıca dizi ve film senaristleri, Kaliforniya’da liman işçileri ve Pensilvanya'da lokomotif işçileri grevde bulunuyor. Ayrıca üç büyük otomotiv şirketi (Ford, General Motors ve Stellantis) işçilerinin de eylülde greve gitme ihtimali bulunuyor.

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