‘Var olan et ve süt krizi daha da büyüyecek’

CHP Manisa Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Bekir Başevirgen, "Et ve süt üretimindeki kriz, bu afetle daha da derinleşecek ve ne yazık ki 2023 yılında da süt ve et veriminde büyük düşüşler yaşanacak" dedi.

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Cem YILDIRIM/ANKARA

CHP Manisa Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Bekir Başevirgen, deprem felaketinin yaşandığı 11 ilde tarım ve hayvancılığın temel uğraş olduğunu söyledi.

Başevirgen “2 milyondan fazla büyükbaş ve 10 milyonun üstünde küçükbaş hayvan varlığımız bulunmakta. Toplam hayvan varlığımızın neredeyse yüzde 15'inden bahsediyoruz. Maalesef tarım ve hayvancılıkla ilgili bölgeden gelen haberler çok kötü. Göçük altında telef olan çok sayıda çiftlik hayvanının yanı sıra sakat kalan, bakım ve beslemesi yapılamayan ya da sağılamadığı için memesi körleşen çok sayıda inek damızlık değerinin çok altında bir bedelle kesime gönderiliyor” diye konuştu.

Başevirgen şunları aktardı:

“Öncelikle Et Süt Kurumu'nun bu durumda dahi randıman hesabı yaparak kesim fiyatını düşük belirlemesi doğru bir yaklaşım değil. Deprem felaketinin yaşandığı bu illerimiz için kilo ve randıman kriterlerinde daha esnek davranılmalıdır. Özellikle optimum kesim ağırlığına ulaşmamış hayvanların bakım ve beslemesi desteklenerek milli servetimizin korunması önem arz etmektedir. Gerekirse makul bir bedelle devlet vatandaştan bu hayvanları satın almalı ve karantina tedbirlerine uymak koşuluyla TİGEM işletmelerine sevk etmelidir.

ET VE SÜT KRİZİ BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK

Yem ve sütün tedarik zincirlerinde kopmalar var. Gerek hayvan sayısında gerekse süt üretiminde geçen yıl yaşanılan büyük kriz, bu afetle daha da derinleşecek ve ne yazık ki 2023 yılında da süt ve et veriminde büyük düşüşler yaşanacak. Arzda yaşanacak azalış, vatandaşın alım gücünde oluşacak azalış ile birleşince hayvancılık sektöründe bu yıl maalesef büyük bir kriz kapıda. Bu nedenle afet bölgesi için ivedi olarak alınması gereken tedbirlerin yanı sıra ülke geneli içinde gerekli adımların şimdiden atılması gerekiyor. İlgili Bakanlıklar ile çiftçi ve hayvancılık örgütleri organize edilerek bu süreci daha az zararla atlatmalıyız.

ÇİFTÇİLERİ FIRSATÇILARIN İNSAFINA BIRAKAMAYIZ

Depremin etkilediği bölgelerde küçük ölçekli aile tipi işletme sayısının oldukça fazla. Ellerinde kalan 3-5 hayvanı yok pahasına satmamak için ahırı yıkılmasına veya yeterli yemi olmamasına rağmen soğuğa, yalnızlığa ve çaresizliğe direnen insanlar var. Zaten yakınlarının acısı ile yıkılmış olan bu çiftçilerimize destek olmak zorundayız. Onları, fırsatçılık yapıp 30-40 bin lira değerindeki ineklere 10-15 bin lira fiyat verenlerin insafına bırakmamalıyız.“

CHP'li Başevirgen, alınması gereken diğer tedbirleri ise şöyle sıraladı

*Yıkılan evler, ahırlar, yem depoların yanı sıra; tarım alet ve ekipmanları kullanılamaz hale gelmiş birçok tarımsal işletmemiz var. Bu nedenle bitkisel üretimde yaşanan veya yaşanması olası aksaklıkların tespiti ve çözümünde çok hızlı hareket edilmeli. Hiçbir çiftçimizin tohumu ya da mahsulü heba edilmemelidir. Bu kapsamda, tohum, gübre, ilaç ve mazot desteği miktarı artırılmalı ve aksatılmadan verilmeli. Traktörü ve makine ekipmanı zarar gören veya kullanılamaz hale gelenlere sıfır faizli kredi ya da yarı hibeli makine ekipman desteği verilmelidir.

*Tüm zorluklara rağmen hayvanların tedavisi ve bulaşıcı hastalıklara karşı korunabilmesi için gerekli aşılama çalışmalarının aksatılmaması çok önemlidir. Öte yandan yem desteği ve yapılması gereken diğer destekler tüm evcil veya sokak hayvanlarını da kapsamalıdır.

*Çiftçilerimizin BAĞ-KUR ve SSK prim borçları ötelenmeli; devlete, bankalara, Tarım Krediye olan borçları zaman geçirmeden yeniden yapılandırılmalıdır. Borcundan kaynaklı olarak kredi kullanamayan çiftçilerimize nakit ihtiyacını karşılayabilme kolaylığı sağlanmalıdır.

*Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerin tüzel kişilikleri ve üyelerinin devlete olan borçlarının faizleri silinmeli ve ertelenmelidir. Hatta mümkünse neredeyse 20 yıldır ödenemeyen bu borçlar affedilmelidir.

*En önemlisi bu felaketten ders alınmalı ve tarım alanları üzerine, tarımsal işletmelerde dahil olmak üzere yapılaşmalara bir daha izin verilmemelidir.

*Çok büyük bir felaket yaşadığımız doğru. On binlerce canımızı kaybetmişken gözümüz yitip giden maddi manevi kayıplarımızı görmüyor. Fakat geride kalan depremzedelerimizin hayata bir yerden tekrar başlamaları gerekecek. Bu sebeple devlet olarak yaraları bir an önce sarmalı, insanlarımızın malını mülkünü ve işini güvence altına almalıyız.

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