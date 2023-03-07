Vergi affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Vergi vergi affı yapılandırma 2023…

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren vergi affı yapılandırılması meclise geliyor, 7 Mart Salı günü başlayacak Genel Kurulda, kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek. Vergi affı ile vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri ve belediyelere borçları yapılandırılacak.

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Geçtiğimiz haftalarda vergi affı için düzenleme Meclis’e sunulurken, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler nedeniyle meclis çalışmalarına ara vermişti. Bu hafta görüşülmeye başlanacak vergi affı ile yaklaşık 362 milyar lira tutarındaki borçlar, 48 ayda ödenebilecek.

VERGİ AFFI ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, salı günü deprem bölgesine yönelik düzenlemeleri de içeren kamu alacaklarına yapılandırma getiren yasa teklifinin görüşmeleri başlayacak.

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırması ile ilgili yasa teklifinde başvuru ve taksitlendirme tarihlerinde değişikliğe gidilecek. Buna göre 31 Aralık 2022 tarihinden önceki dönemlere ilişkin vergi, resim, harç olmak üzere kamuya olan borçların yapılandırılmasını öngören yasa teklifinde 30 Nisan 2023 olan son başvuru tarihi 31 Mayıs 2023 olarak değiştirilecek. Buna bağlı olarak 31 Mayıs 2023 olan ilk taksit ödeme tarihinin de 30 Haziran 2023’e çekilmesi planlanıyor. (DHA)

VERGİ AFFI HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

TBMM Genel Kurulu’nda, salı günü ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerine başlanacak. Kamu alacaklarının yapılandırılması ve bazı cezaların silinmesini öngören teklif ile; halkın bütün vergi borçları yeniden yapılandırılıyor. Trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları, daha önce hiç yapılandırılmayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçları yine yapılandırma kapsamına giriyor. Gümrük vergileri, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacakların da yapılandırılması öngörülüyor.

DEPREMZEDELERE VERGİ MUAFİYETİ

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketine yönelik düzenlemeler de ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne eklenecek. Bu kapsamda depremzedeler, Veraset ve İntikal Vergisi’nden muaf olacak. Deprem felaketinde mirasçılar, vefat edenin terekesi üzerindeki haklarını alabilmek için devlete bir ödeme yapmakla yükümlü sayılmayacak. Deprem bölgesindeki vatandaşların vergi mevzuatı konusunda mağduriyetleri varsa giderilecek.

‘AFET YENİ İFMAR FONU’ KURULACAK

AK Parti’nin bu hafta TBMM Başkanlığı’na sunmayı planladığı, ‘Afet Yeni İmar Fonu’nun kurulması ile ilgili yasa teklifi ile; doğal afetlerden zarar gören ve ‘doğal afet bölgesi’ ilan edilen alanlarda imar, altyapı ve üstyapı çalışmaları için gerekli kaynağın sağlanması amaçlanıyor. Teklifin, bu hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi bekleniyor. Deprem felaketinin sonuçlarının tüm yönleri ile araştırılmasına ilişkin geçen hafta kurulan komisyon, bu hafta üyelerini belirleyecek. Daha sonra komisyon, ilk toplantısını yaparak, çalışma takvimini ve yol haritasını belirleyecek.

BÖLGE MİLLETVEKİLLERİ RAPORLARI SUNACAK

AK Parti grubu, salı günü saat 11.00’de Grup Başkanı İsmet Yılmaz başkanlığında basına kapalı toplanacak. Toplantıda, başta bölge milletvekilleri olmak üzere bölgede görevli milletvekilleri konuşacak, izlenimlerini anlatacak ve hazırladıkları raporu sunacak. Deprem bölgesinde ilk günde yaşanan sorunlar ile o bölgenin tüm sorunlarının yer aldığı raporlar, grup toplantısında değerlendirilecek. (DHA)