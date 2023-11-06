Warren Buffet’ın şirketi Berkshire’in nakit varlıkları rekor kırdı

Ünlü milyarder Warren Buffet'ın şirketi Berkshire, yatırım stratejisine uygun opsiyon bulamayınca kasayı nakitle doldurdu.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın en zengin kişilerinden biri olan Warren Buffet’ın şirketi Berkshire’ın kasasındaki nakit varlıklar rekor düzeye çıktı.

Berkshire Hathaway’ın nakit varlıkları, hem milyarder yatırımcı Warren Buffett’ın parasını yatırabileceği anlamlı anlaşmaların azlığının hem de yüksek faiz oranlarının etkisiyle 157,2 milyar dolara yükselerek yeni bir rekora ulaştı.

ABD merkezli firma cumartesi günü yaptığı açıklamada, Berkshire’ın büyük ölçüde kısa vadeli hazine tahvillerindeki varlıklarının iki yıl önceki önceki en yüksek seviyeyi aştığını söyledi.

Holding ayrıca, artan faiz oranlarının etkisinden yararlandığı için, önceki yıla göre yüzde 40’a yakın artışla 10,76 milyar dolarlık faaliyet kârı bildirdi.

PARA KASADA KALDI

Son yıllarda Berkshire’ın satın alımları hızlandırsa da şirket bu yıl yüksek meblağlı anlaşmalar bulmakta zorlandı. Bu durum da şirkete daha fazla nakit bıraktı. Buffett ayrıca, cazip alternatiflerin azlığı nedeniyle hisse geri alımlarına da ağırlık verdi ve bu önlemlerin hissedarlara fayda sağladığını söyledi.

Buna rağmen anlaşma azlığı yatırımcıların şirkete olan ilgisini azaltmadı. Holdinge ait şirketlerin B sınıfı hisseleri eylül ayında rekor seviyeye ulaştı. Hisseler bu kazançların bir kısmını geri vermiş olsa da yıl başından bu yana neredeyse yüzde 14 artış gösterdi.

ENFLASYON OLUMSUZ ETKİLEDİ

Öte yandan enflasyon, holdingin diğer bölümlerini de olumsuz etkiledi. Demiryolu operasyonları olan BNSF’nin kârı, düşük navlun hacimleri ve yüksek işletme maliyetleri nedeniyle yüzde 15 düştü.

Berkshire raporda, “Geçtiğimiz yıl ABD’de konut kredisi faiz oranlarındaki önemli artışların etkileri, konut inşaatı ve diğer yapı ürünleri işlerimize olan talebi yavaşlattı. Bazı işletmelerimizin 2024 yılına kadar, zayıflayan talep, gelir ve kazançlar nedeniyle düşüşler yaşayacağını öngörmeye devam ediyoruz” dedi.

Edward Jones analisti Jim Shanahan, “Nakit kullanımı kesinlikle yavaşlıyor. Nihayetinde Berkshire nakdini değerlendirmek için biraz baskı hissetmeye başlayacak” değerlendirmesinde bulundu.

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