Yaptırımlar Rus zenginleri vurdu, 2022’de servetleri eridi

Ünlü iş dünyası dergisi Forbes'un verilerine göre, Rusya'nın en zenginleri listesinde bulunan iş insanlarının serveti yaptırımlar nedeniyle 2022'de sert geriledi.

Sozcu.com.tr

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Forbes’un son tahminlerine göre, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Rus iş dünyasına yönelik sert yaptırımlar, Rusya’nın en zengin insanları listesini büyük ölçüde etkiledi. Derginin takip ettiği veriler, en zenginler listesinin başında kalanların servetlerinin azaldığını gösteriyor.

Forbes Russia dün yaptığı açıklamada, Aralık 2022’de sermayesi 1 milyar doları aşan 68 Rus iş insanının servetlerinin yıl içinde düştüğünü belirtti. Rus çelik devi Severstal’ın sahibi Alexey Mordashov, en çok servet kaybeden iş insanı oldu. Mordashov’un serveti 2022’de 11,1 milyar dolar düşüşle 18,4 milyar dolara geriledi.

Mordashov’u Rusya’nın e-ticaret devi Wildberries’in CEO’su Tatyana Bakalchuk takip etti. Bakalchuk’un serveti 8,3 milyar dolar değer kaybederek 4,7 milyar dolara geriledi.

SERVETLER SERT GERİLEDİ

Ekimde Rus vatandaşlığından ayrıldığını açıklayan Tinkoff Bank’ın kurucusu Oleg Tinkov 5,9 milyar dolar kaybetti ve serveti 870 milyon dolara indi. Tinkov böylece milyarder unvanını kaybetti. İngiliz futbol kulübü Chelsea’nin eski sahibi Roman Abramovich, 5,6 milyar dolar kayıpla dördüncü sırada yer aldı.

Yaptırımlardan serveti darbe alan Rusya’nın en zengin on kişisi listesinde yer alan diğer iş insanları şöyle oldu:

* Lukoil’in eski patronu Vagit Alekperov (5,1 milyar dolar düşüşle 21 milyar dolara geriledi)

* İş İnsanı Leonid Fedun (4,2 milyar dolar düşüşle 7,5 milyar dolara geriledi)

* Skolkovo Vakfı başkanı Viktor Vekselberg (4,1 milyar dolar düşüşle 5,2 milyar dolara geriledi)

* Volga Group’un sahibi Gennady Timchenko (3,97 milyar dolar düşüşle 20,8 milyar dolara geriledi)

* Novatek’in CEO’su Leonid Mikhelson (3,3 milyar dolar düşüşle 24,4 milyar dolara) geriledi