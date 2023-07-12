YASED Başkanı: 6 ayda 7,1 milyar dolarlık yatırım planlanıyor

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Engin Aksoy, "Önümüzdeki altı ayda üyelerimiz Türkiye'ye 7.1 milyar dolarlık doğrudan uluslararası yatırım planlıyor" dedi.

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Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Engin Aksoy, YASED’in basın toplantısında Türkiye’deki yatırım ortamı ile değerlendirmeler yaptı.

Türkiye’ye 6 ayda 7,1 milyar dolarlık yatırım planlandığını ifade eden Aksoy şu değerlendirmeleri yaptı:

*Önümüzdeki altı ayda üyelerimiz Türkiye’ye 7.1 milyar dolar doğrudan uluslararası yatırım planlıyor

*Bizim isteğimiz öngörülebilir ve istikrarlı ortamın sağlanması, yatırımların hukuki açıdan güvende olması

*Türkiye’ye yönelik en önemli risk faktörü öngörülemezlik

*Son vergi artışları tarzı düzenlemelerin sivil toplum örgütü ve özel sektörle istişare edilerek ve gerekli adaptasyon sürecinin sağlanarak yapılmasının kritik olduğunu düşünüyoruz

*Türkiye’ye yönelik en olumsuz unsurlar arasında döviz kurundaki oynaklık ve enflasyon var

*Makro ekonomik istikrar ve düzenleyici çerçevedeki öngörülebilirlik Türkiye’ye yönelik istahı artıracaktır

*Dünyadaki trend kurumlar vergisinin düşürülmesi, Türkiye’de deprem faciasının etkisiyle tersine durum oldu; artışın geçici olmasını temenni ediyoruz

*Seçim süreci nedeniyle uluslararası doğrudan yatırımlar durmadı ancak öngörülebilirlik olsaydı çok daha fazla yatırım olabilirdi

*Türkiye’ye yatırım iştahı olan, yeni giriş yapmak isteyenler de var ama onlar beklemede (REUTERS)

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