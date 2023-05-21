Yemen’de Husiler’den Çinli şirketle petrol anlaşması

Yemen’de İran destekli Husiler, petrol aramada Çinli şirket Anton Oilfield Services Group (Anton) ile mutabakat zaptı imzaladığını duyurdu.

Husilere ait SABA haber ajansının haberinde, “Husilere bağlı Petrol ve Madenler Bakanlığı ile petrol arama alanında yatırım yapmak için Anton ve Çin hükümetinin temsilcisi ile bir mutabakat zaptı imzalandı.” ifadelerine yer verildi.

Yemen’de petrol arama alanında bazı uluslararası şirketlerle müzakerelerin devam ettiği kaydedilen haberde, 21 Eylül 2014’te başkent Sana’nın Husilerce kontrol altına alınmasından bu yana ilk kez yabancı bir tarafla anlaşma imzaladığı bilgisi verildi.

Yemen hükümeti ve Çin makamlarından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

YEMEN’DEKİ İÇ SAVAŞ VE İNSANİ KRİZ

Yemen’deki İran destekli Husiler, Eylül 2014’ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015’ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği raporlarına göre, iç savaştan dolayı Yemen halkının yüzde 73’ü (yaklaşık 23,4 milyon) insani yardıma muhtaç hale geldi; 4,3 milyon kişi yerinden edildi.

Ülkede 13 binden fazlası sivil 377 bin kişi çatışmalar nedeniyle hayatını kaybetti. (AA)