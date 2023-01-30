Yeni kara delik: 1915 Çanakkale Köprüsü

1915 Çanakkale Köprüsü'nde devletin müteahhit firmalara geçiş garantisi adı altında 2022 yılı için ödediği toplam para belli oldu.

İsmail ŞAHİN

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1915 Çanakkale Köprüsü 18 Mart 2022’de Çanakkale Zaferi’nin 107. yıldönümünde açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılış töreninde köprünün açılış ücreti için “Otomobil geçişleri ile alakalı fiyatı, 200 lira olarak belirledik. Pahalı mı? 200 liracık” dedi.

Konuşmasının devamında Erdoğan, “Biliyorsunuz yap işlet devret ve yüklenici firma buradan aldığı parayla eğer buradaki aylık, yıllık bedel eğer onun aleyhineyse farkı kim ödeyecek? Onu bizler, devletin kasasından ödeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

GÜNLÜK 45 BİN ARAÇ GARANTİSİ

Köprüyü, 16 yıl 2 ay 12 gün işletme süresi teklifiyle kazanan Türkiye ve Güney Koreli firmalardan oluşan ‘Daelim–Limak–SK–Yapı Merkezi Ortak Girişimi' hayata geçirdi.

1915 Çanakkale Köprüsü için günlük 45 bin araç geçiş garantisi verildi. Verilen garantide araç başı ücret 15 Euro + KDV oldu.

1915 Köprüsü açıldıktan sonra yalnızca iki defa geçiş yapan araç sayısı hakkında bilgi verildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu köprü açıldıktan bir hafta sonra 1915 Çanakkale Köprüsü'nden bir günde 6 bin araç geçtiğini açıkladı.

ERDOĞAN ‘RAKAMLAR MUHTEŞEM’ DEMİŞTİ

Verilen araç garantisi ile geçen arasındaki muhalefetin yoğun ve uzun süreli eleştirilerine neden olurken Kurban Bayramı arifesinde bile köprüden sadece 14 bin 275 araç geçtiği paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan temmuz ayında “Dünya tarihinde ilk üçe giren Çanakkale'deki köprüyü hiçbir şeyle mukayese ettirmem. Rakamların hepsi muhteşem. Kimse bu denli rakamların gerçekleşeceğine ihtimal vermiyordu” dedi.

289 GÜNDE 1.8 MİLYON ARAÇ

Öte yandan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun bu ayın başında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre 18 Mart’de açılan köprüden 2022 yılı sonu itibariyle geçen araç sayısı 1.8 milyon oldu.

GÜNDE SADECE 6 BİN 228 ARAÇ…

Verilen günlük 45 bin araç geçiş garantisi dikkate alındığında Hazine’nin cebinden para çıkmaması için söz konusu 289 günde 1915 Çanakkale Köprüsü’nden 13 milyon 5 bin aracın geçmesi gerekiyordu.

SÖZCÜ’nün hesaplamalarına göre, günlük 45 bin araç geçmesi garanti edilirken ortalama 6 bin 228 araç geçti. Söz konusu dönemde garanti edilen ama geçmeyen araç sayısı 11 milyon 205 bin oldu.

GARANTİ ÖDEME 4 MİLYAR LİRAYI GEÇTİ

Hazine, 1915 Çanakkale Köprüsü için geçmeyen her araç başına 17.7 Euro ödüyor.

Buna göre, 9 ay 14 günlük süre boyunca Hazine, yüklenici firmalara geçmeyen araçlar için toplam 198 milyon 328 bin Euro ödedi. Bugünkü döviz kuruyla bu 4 milyar 53 milyon lira yapıyor.

Köprü açılışından yıl sonuna kadar devlet, geçiş garantisi adı altında günlük 14 milyon 24 bin lira müteahhit firmaya ödeme yaparken, geçiş ücreti 200 lira ile sabitlendiği için geçen 1.8 milyon araç için de ücret farkı ödemesi yaptı. Bu rakamın da 150 milyon lira civarında olduğu tahmin ediliyor.

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