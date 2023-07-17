Yüksek enflasyon yıllar boyu sürer

Ekonomide herhangi bir plan veya programın olmadığını söylen ENAG Kurucusu Prof. Dr. Veysel Ulusoy, yüksek enflasyondaki seyrin süreceğine işaret etti.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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Art arda gelen vergi zamları, enflasyonun önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğini gösteriyor. Enflasyonun düşürülmesi konusunda herhangi bir adım atılmadığını söyleyen Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) Kurucusu Prof. Dr. Veysel Ulusoy, ne mikro ne de makro ölçekte tedbirler alınmadığını aktardı.

Ulusoy, “Ortada bir plan ve program olmadığı gibi bunu planlayacak insan sermayesi ve siyasi irade de yok. Varsa yoksa vergi artışı ve zamla beslenen bir kamu bütçesi. Durgunluğun olduğu yüksek enflasyonla yaşamayı yıllarca tecrübe edecek bir dönemdeyiz. Yabancı yatırımcının gelmediği, AB'de düşen talepten dolayı zayıflayacak ihracat ve bozulan kamu dengesi ile toparlanmak yıllar sürecektir” dedi.

FAKİRLİK BAŞLAR

Fiyat verilerinin yanlış sunulmasının ekonomiye çok büyük etkisi olduğunu vurgulayan Ulusoy, “İlk olarak maaşlar daha düşük artışlara tabii olacağından fakirlik başlar. İkincisi, tüm göstergelerin reel değerinin hesaplanmasında kullanılan fiyat endeksleri ilgili değerleri olduğundan çok daha yüksek gösterir. Milli gelir hesabı tam da bunun açık örneği. Raf fiyatları ve harcama miktarı ile belirlenen nominal milli gelir eninde sonunda fiyatlar genel endeksi ile deflate edilerek reel bazda elde edilir. Yani enflasyonun temel dayanağı olan fiyat serilerine bölünen gerçek harcama gücü sonunda çok yüksek bir veri olarak karşımıza çıkar” diye konuştu.

MİLLİ GELİR HATALI

Bu hesaplamaların etkilerine değinen Ulusoy, “Hatırlayın, pandemi döneminde her nasılsa dünyada tek büyüyen ekonomi olmuştuk. İşte sebebi gerçek harcamaların yanlış fiyatlarla ayarlanmasının bir sonucu bu. Milli gelirin yanlış hesaplandığı bir ekonomide geride kalan etkileri tartışmaya da gerek yok aslında” ifadelerini kullandı.

Bekleme lüksü kalmadı

– Kaynak bulmak için sürekli Körfez ülkelerine gidildiğini hatırlatan Veysel Ulusoy, “Yapısal reformlar için bekleme lüksümüz kalmadı artık. Tükettik tüm alternatif çözümleri. Çözümsüzlük var ortada. Bocalayıp durduğumuz, ülke gururunu bir tarafa attığımız bir durum” dedi.

Arjantin gibi davalar başlar

Birçok yabancı firmanın şu an Türkiye'de çalışan işgücünün maaş ve ek göstergelerini ENAG enflasyonuna göre ayarladığını anlatan Prof. Dr. Veysel Ulusoy, “Özellikle kamu ihale yasasıyla belirlenen özel sektör hak edişlerine konu olan davalarda ENAG bir gösterge olarak kullanılmaktadır. Önümüzdeki dönemlerde Arjantin benzeri bir davalar zinciri ile karşılaşmanın olası olduğu düşüncesindeyim. Hatırlayın, orada da 2010'larda aynı durumu yaşamış Arjantin halkı fakirleşmiş, firma ve finansal kuruluşlar yanlış açıklanan enflasyon verilerinden dolayı zarar görmüşlerdi” diye konuştu.