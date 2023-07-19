Zamlı maaşlar zamlara dayanamadı

Maaş zamlarına rağmen işçi emeklisi 98 dolar, memur emeklisi 30 dolar, asgari ücretli 4 dolar kaybetti. Özel sektör çalışanının kaybı 200 doları aştı.

Erdoğan SÜZER

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Seçimlerden bu yana halkın üzerine yağan zamlar, sabit gelirlinin maaş zamlarını sildi süpürdü. İşçiye, memura, emekliye yapılan zamlar gram gram, litre litre, sent sent elinden fazlasıyla geri alındı. Seçimlerden önce aylığı 8 bin 506 lira olan asgari ücretlinin o gün o maaşı 6.8 gram altın, 456 litre motorin, 426 dolar ediyordu. Seçimden sonra asgari ücret büyük müjdelerle 11 bin 402 liraya yükseltildi. Ancak o günden bu yana yaşanan zam yağmuru TL'yi hızla eritti. Zamlı asgari ücretle bugün kurun 27 liraya çıkmasıyla ancak 422 dolar, 6.7 gram altın ya da 352 litre motorin alınabiliyor. Zamlı yeni asgari ücret daha ele bile geçmeden eridi. En düşük işçi emeklisi aylığı seçimden önce 7 bin 500 liraydı. Seçimden sonra bu aylığa hiç zam yapılmadı.

EMEKLİ AYLIĞI 278 DOLAR

En düşük emekli aylığı bu süre içerisinde 376 dolardan 278 dolara düştü. Seçimden önce 6 gram altın alınabilen emekli aylığı şimdi 4.4 gram ancak ediyor. Bu emeklinin motorin karşısındaki alım gücü de 170 litre birden azaldı. En düşük memur emeklisinin aylığı temmuz zammıyla 7 bin 901 liradan 9 bin 876 liraya çıktı. Ancak zamma rağmen memur emeklisinin aylığı 30 dolar eridi. Bu emekli yarım gram altın kaybetti, alım gücü zamlanan motorin karşısında 119 litre azaldı. Akaryakıt zamlarıyla yükselen altın ve dolar karşısında maaş zammını bir tek memurlar koruyabildi. 10 bin 430 lira olan en düşük memur (bekar ve çocuksuz) maaşı seyyanen zam sayesinde 20 bin 500 liraya yükseldi. Maaşıyla seçim öncesinde 522 dolar alabilen bu memur şimdi 759 dolar alabiliyor. Zamma rağmen memurun motorin alım gücü 73 litre arttı.

Özel sektör çalışanı yandı

Asgari ücretin üzerinde maaş alıp yeni maaşları düşük zamlarla asgari ücrete eşitlenen ya da yeni asgari ücretin üzerinde kalıp hiç zam alamayan milyonlarca özel sektör çalışanı artan hayat pahalılığı karşısında tamamen savunmasız kaldı. Örneğin 10 bin liralık maaşı yeni asgari ücrete eşitlenen bir işçi 78 dolar gelir kaybına uğrarken 15 bin liralık maaşına temmuzda hiç zam alamayan bir özel sektör çalışanın dolar karşısındaki alım gücü 196 dolar azaldı. Maaşı 20 bin lira olup zam verilmeyen çalışan da 261 dolarlık gelir kaybına uğradı.