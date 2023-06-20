Zenginler için dünyanın en pahalı 10 kenti

İsviçreli özel banka Julius Baer, 2023 Küresel Zenginlik ve Yaşam Tarzı Raporu'nu yayımladı.

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İsviçre merkezli özel banka Julius Baer, konutları, arabaları, business class uçuşları, okulları, yemekleri ve diğer lüksleri analiz ederek zenginler için dünyanın en pahalı şehirlerini sıraladı.

Singapur 2023 yılında lüks yaşam için en pahalı şehir oldu. Geçtiğimiz yıl beşinci sırada yer alan Singapur, Şanghay’ı zirveden indirdi.

Julius Baer analistleri, 5,5 milyonluk şehir devleti Singapur’da 1500 aile şirketinin bulunduğunu belirtirken, bu sayının bir önceki yılın iki katına denk geldiğini ifade etti. Singapur’un yatırımcıları çekmekte başarılı olduğunu ancak bu durumun fiyatların yükselmesine yol açtığını belirten analistler, Singapur’un dünyanın en yüksek araba fiyatlarına sahip olan kendi olduğuna işaret etti.

Yüksek kira, okul ücretleri ve araç vergilerinin olduğu Singapur’da sağlık sigortası da küresel ortalamanın üzerinde.

“Uzun süredir yaşanabilir, istikrarlı ve kozmopolit olarak kabul edilen Singapur, şimdi zenginler için önde gelen bir küresel merkez olma yolunda” diyen Julius Baer analistleri, Singapur’un kişi başına düşen en yüksek GSYİH’ya sahip olduğunu ekledi.

İşte Julius Baer’ın “zenginler için iyi yaşam” için en pahalı 10 şehir sıralaması ise şöyle:

Singapur Şanghay Hong Kong Londra New York Monako Dubai Taipei São Paulo Miami

Dubai sıralamada ilk kez ilk 10’a girerken, Londra Brexit nedeniyle ikincilikten dördüncülüğe geriledi. Zürih 14. sıraya inerken, Avrupa şehirleri sıralamada düşüş gösterdi. New York 11. sıradan tam 6 sıra yükselerek en pahalı 5. şehir oldu. Miami 2023’de 18. sıradan 10. sıraya geldi. Böylece zenginler için en pahalı şehirler listesinde ilk 15 için, 8 sıra ile en çok yükselen şehir oldu.

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