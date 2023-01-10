AKP’li vekilin şirketinden İstanbul’da dikkat çeken alışveriş!

AKP Bitlis milletvekili Vahit Kiler'in yöneticisi olduğu Kiler GYO, Türkiye'nin en değerli caddesinde yükselen Sapphire adlı gökdelende bulunan AVM ve seyir terasını 905 milyon lira (48.3 milyon dolar) bedelle Halkbank'tan satın aldı.

Sozcu.com.tr

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Avrupa’nın en yüksek rezidans binası Sapphire’in altında yer alan ticari üniteler el değiştirdi. İstanbul Levent’te yer alan 247 gayrimenkul, Halkbank tarafından AKP Bitlis Milletvekili Vahit Kiler’in şirketi Kiler GYO tarafından satın alındı.

Kiler GYO tarafından konuyla ilgili Kamuyu Aydıntlatma Platformu’na yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin sahip olduğu “İstanbul Sapphire” adıyla maruf Alışveriş Merkezi ve Seyir Terası'na ait 146 adet gayrimenkul Şirketimiz tarafından 760.000.000 TL'ye ve 101 adet gayrimenkul 145.000.000 TL'ye Ana Ortağımız Kiler Holding Grup firması KBC Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından olmak üzere (247 bağımsız bölüm) tamamı 905.000.000 TL'ye satın alınmasına ilişkin Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi imzalanmıştır.” denildi.

Kiler GYO, Halk Bank tarafından satışa sunulan

Türkiye’nin en büyük kamu bankalarından biri olan Halkbank, İstanbul’un dev binası İstanbul Sapphire içerisinde bulunan ve çeşitli büyüklüklerde çok sayıda iş yerini satışa çıkardı.

Kiler inşa etmiş, Halkbank’a geçmişti

İnşaatına 2006 yılında başlanan ve yapımı 2011 yılında tamamlanan Sapphire'de tüm rezidanslar satılmıştı. Sapphire AVM ve Seyir Terası Kiler GYO'nun elinde bulunurken, banka borçları nedeniyle Halkbank’a geçmişti.

İstanbul’un 4. Levent semtinde bulunan Sapphire, 262.5 metre anten yüksekliği ile Avrupa'nın (Moskova hariç) en yüksek residence binası.

Konut, avm, seyir terası kullanımlarının bir arada yer aldığı karma bir proje olan Sapphire 10 bodrum ve yerüstünde 56 kattan oluşuyor.