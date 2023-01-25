İBB’den sosyal konut hamlesi

Son 3,5 yılda 9 bin 190 daire ve ticari birimi bitirerek hak sahiplerine teslim eden İBB, toplam 16 binin üzerinde birimden oluşan konut projelerini hayata geçiriyor.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vaatleri arasında yer alan sosyal konut projelerinde, 3,5 yılda önemli mesafeler kat edildi. İBB iştiraklerinden KİPTAŞ'ın yeni yönetimi, 12 proje kapsamında 4 bin 498 konutun temelini attı. 11 ayrı proje kapsamında ise 9 bin 190 bağımsız birimi tamamlayarak hak sahiplerine teslim etti.

AĞIRLIK SOSYAL KONUTA

Şirketin kuruluş misyonuna uygun olarak sosyal konut projelerine ağırlık verdiklerini belirten KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, “Toplam 7 bin 47 bağımsız birimden oluşan 20 projenin çalışmaları yürütülüyor. 3 bin 121 konutun temelinin kısa sürede atılması için süreçler ilerliyor. KİPTAŞ, 31 proje kapsamında 14 bin 999 konut olmak üzere 16 bin 237 bağımsız birim inşa etti, ediyor” dedi.

KONUTLAR ERKEN TESLİM EDİLDİ

Silivri 4. Etap ve Tuzla Meydan Evler sosyal konut projesini KİPTAŞ'ın tarihinde ilklere imza atarak 6 ay erken teslim ettiklerine dikkat çeken Ali Kurt son olarak Tuzla Aydınlık Evler'i ise 1 yıl erken teslim ederek şirket tarihinde bir rekora imza atıldığını belirterek, “Şeffaf bir yönetimle İstanbul'daki riskli alanları dönüştürmek ve konut ihtiyacını karşılamak için yoğun bir çalışma içindeyiz. 2020 yılında temelini attığımız sosyal konut projeleri ile stok konutların satışında, pandemi sürecinde özveriyle çalışan sağlık çalışanlarını ayrıcalıklı grup olarak belirledik. İstanbul'da evi olmayan sağlık çalışanlarını öncelikli olarak ev sahibi yaptık” dedi.

“İSTANBUL YENİLENİYOR” PROJESİ

Kurt, İBB'nin İstanbul’da risk altındaki konut stokunun güvenli, depreme dayanıklı, çevreyle dost yapılara dönüştürülmesi amacıyla başlattığı “İstanbul Yenileniyor” projesinin de yoğun ilgi gördüğünü açıkladı. Bugüne kadar 39 ilçedeki 641 mahalleden toplam 8 bin 156 başvuru geldiğini belirten KİPTAŞ Genel Müdürü, “Başvurular; 169 bin 930 bağımsız birimde, 155 bin 102 konut ile 14 bin 828 ticari birimi ve yaklaşık 620 bin 408 vatandaşı kapsıyor” dedi. İstanbul Yenileniyor kapsamında; Kadıköy ve Beşiktaş'ta iki riskli tek yapı tahliye edilip yıkıldığını ve yeni projelerin temelinin atıldığını aktaran Kurt, “Kartal, Kadıköy, Bakırköy, Şişli, Fatih'te tek ve çoklu yapılardan oluşan alanlarda kısa süre içinde yenileme projelerinin temelini atmayı hedefliyoruz. Uzlaşma sürecinde olan 171 başvuru var. Bunlar 22 ilçe ve 74 mahalleden. 5.624 bağımsız birimde 5.328 konut, 296 ticari birimden oluşuyor ve 21.312 kişiyi kapsıyor” diye konuştu.