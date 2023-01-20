İstanbul Emlakçılar Odası’nda yolsuzluk incelemesi

İstanbul Emlakçılar Odası'ndaki yolsuzluk iddialarıyla ilgili Ticaret Bakanlığı inceleme başlattı. Yönetim kurulu üyeleri de görevi kötüye kullanmadan soruşturuluyor. Oda başkanı Nizamettin Aşa, devam eden bir inceleme olduğunu belirterek "İddiaların tamamı zaten boşa çıkacaktır" dedi.

Fırat FISTIK

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İstanbul Emlakçılar Odası ile ilgili yolsuzluk iddiaları ortaya çıktı. Odanın faaliyetleri konusunda Ticaret Bakanlığı müfettişleri bir rapor hazırladı.

“HÜRRİYET EMLAK’A KIYAK”

Raporda yer alan bir bulguya göre, odanın kiralamış olduğu hizmet binasındaki eğitim salonu Global Dijital Hizmetler A.Ş.'ye (Hürriyet Emlak) tahsis edildi ve 2019-2022 arasında toplam 109 bin 150 TL gelir elde edebilecekken oda bundan şirket lehine vazgeçti.

Odanın düzenleyeceği mesleki etkinliklere sponsor olarak kabul edilen Özgül Yazılım şirketi aslında odaya ödemesi gereken ücreti üç yıl boyunca Dünya Emlak A.Ş.'ye ödedi. Toplam 196 bin 257 TL'den vazgeçildi ve kamu zarara uğratıldı.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ HAKKINDA İŞLEM

Raporda yer alan bir başka bilgiye göre, odanın yüzde 95 pay sahibi olduğu Dünya Emlak Merkezi A.Ş.'ye toplam 705 bin 650 TL para gönderildi. Oda yönetim kurulu üyeleri aynı zamanda şirket yönetim kurulunda yer alıyor. Raporda 705 bin 650 TL'lik paranın kaybolduğu, 2018'e kadar dönem faaliyetlerinin zararla kapatıldığı belirtildi.

Oda yönetim kurulu üyeleri hakkında görevi kötüye kullanmadan işlem başlatıldı.

DEVAM EDEN BİR SORUŞTURMANIN BELGESİ

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa konuyla ilgili şöyle konuştu:

“Bu zaten inceleme konusuyla ilgili bir rapor. Devam eden bir soruşturmanın belgesi. Tabii ki iddialar olacak, biz de itirazımızlarımızı yaptık. Eski başkanların yaptığını düzeltmeye çalıştık ama bunu kullanan birileri var demek ki.

Önümüzde bir soruşturma dosyası var. İddiaların tamamı zaten boşa çıkacaktır. Bu konuyla ilgili alınmış kesin bir karar, yargı sonucu asla yok.”