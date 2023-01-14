Yeni ekonomi modelinin en büyük başarısı: Konut fiyat zammı

Uluslararası emlak danışmanlık şirketi Knight Frank, 2022'nin ilk çeyreğinde konut fiyatlarının en çok artış gösterdiği ülkeleri açıkladı. Türkiye 56 ülke arasında büyük bir farkla birinci olurken, 150 kenti kapsayan bir başka araştırmada İstanbul, Ankara ve İzmir konut fiyat artışı sıralamasında zirveye yerleşti.

Sozcu.com.tr

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Uluslararası emlak danışmanlık şirketi Knight Frank, 2022’nin üçüncü çeyreği itibariyle konut fiyatlarının en çok artış gösterdiği ülkeleri açıkladı.

Yüksek enflasyon ve liradaki değer kaybı Türkiye'yi konut fiyat artışında zirveye taşıdı.

Knight Frank'ın 56 ülke ve bölgeyi kapsayan araştırmasına göre 2022'in Ocak – Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, Türkiye yüzde 189'luk oranla konut fiyatlarının en çok arttığı ülke oldu. İkinci sıradaki Estonya’da söz konusu dönemde fiyatlar yüzde 27,3 artarken, üçüncü sıradaki Macaristan’da artış oranı yüzde 23,7 oldu.

ARTIŞ ENFLASYONU GEÇTİ

Araştırmada, Türkiye'deki yüksek enflasyona dikkat çekilerek, nominal fiyat artışının yüzde yüzde 189.2 ama reel fiyat değişiminin ise (enflasyondan arındırılmış) yüzde 57.6 olduğu belirtildi.

Konut fiyatları dünya genelinde en çok gerilediği ülke ise yüzde 7.5’luk düşüşle Güney Kore oldu. Hong Kong’da yüzde 7.1, Peru’da ise yüzde 4,7 gerileme yaşandı.

TÜRK ŞEHİRLERİ ZİRVEDE

Knight Frank’ın dünyadaki 150 kenti kapsayan global konut fiyatları endeksi 2022 üçüncü çeyrek sonuçlarına da Türk şehirleri damga vurdu.

Son bir yıllık fiyat artışına bakıldığında dünyada konutların en fazla değer kazandığı yer yüzde 212.1 ile İstanbul oldu.

Ankara yüzde 196 ile ikinci, İzmir yüzde 185 ile üçüncü, Miami yüzde 28.6 ile dördüncü sırada yer aldı.

Türk şehirlerinin listede zirvede yer alması raporda, enflasyonun söz konusu dönemde yüzde 80'i aşması, artan inşaat maliyetleri ve arz eksikliğine bağlandı.

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