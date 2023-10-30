30 Ekim borsa tatil mi, kapalı mı?

Büyük bir coşku ile kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın ertesi günü için okulların tatil ilan edildiği açıklandı. Resmi tatil takviminde yer almayan bu gün sonrasında "30 Ekim borsa tatil mi, kapalı mı?" cevabı araştırılmaya başlandı. 30 Ekim Borsa İstanbul kapalı olmayacak, işlemler yapılmaya devam edecek.

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Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları muhteşem gösterilere sahne olurken, akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan “tatil” açıklaması kafaları karıştırdı. MEB düzeyindeki okulların tatil olduğu açıklanmasının ardından borsa İstanbul’un bugün işleme açık olup olmayacağı da merak konusu oldu.

30 EKİM BORSA TATİL Mİ, KAPALI MI?

30 Ekim 2023 Pazartesi günü borsa İstanbul tatil olmayacak, açık olacak. Tatil açıklaması sadece okulları kapsadığı için işlemler yapılmaya devam edecek. Borsa İstanbul’un yanı sıra kamu bankaları ve özel bankalar normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecek.