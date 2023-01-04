Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 4 Ocak 2023
Altının ons fiyatı, 4 Ocak 2023 Çarşamba günü 1.863 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.122 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 7.558 TL.
Altın fiyatları, dolardaki değer kaybından destek bularak yükseldi ancak yatırımcılar Fed tutanaklarını beklerken temkinli kaldı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.31 yükselerek 1,845.75 dolar seviyesinden işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0.2 yükselerek 1,850.10 dolardan işlem gördü.
GÜNCEL CANLI ALTIN FİYATLARI SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gram altın fiyatı ne kadar?
Gram altın, alış 1.112 TL, satış 1.122 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.085 TL. 37 TL yükseliş gerçekleşti.
10 gram altın fiyatı ne kadar?
10 gram altın, 4 Ocak Çarşamba günü 10.122 TL'den işlem görmektedir.
Çeyrek altın fiyatı ne kadar?
Çeyrek altın, alış 1.817 TL, satış 1.854 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.794 TL. 60 TL yükseliş gerçekleşti.
Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?
Cumhuriyet altını, alış 7.483 TL, satış 7.558 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 7.309 TL. 249 TL yükseliş gerçekleşti.
Yarım altın fiyatı ne kadar?
Yarım altın, alış 3.639 TL, satış 3.713 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.588 TL. 125 TL yükseliş gerçekleşti.
Tam altın fiyatı ne kadar?
Tam altın, alış 7.352 TL, satış 7.426 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 7.176 TL. 250 TL yükseliş gerçekleşti.
Reşat altın fiyatı ne kadar?
Reşat altın, alış 7.333 TL, satış 7.407 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 7.160 TL. 247 TL yükseliş gerçekleşti.
ALTIN YORUMLARI 4 OCAK 2023
Ekonomi uzmanlarının 4 Ocak 203 altın yorumları: Gram Altın dün %0.63 değer kazancıyla 1106.30 seviyesinden gün kapanışı gerçekleştirdi. Teknik göstergelerin genelinde pozitif görünümün etkili olduğu görülmektedir. 1107 direnç seviyesini kırarak yeni zirve noktası oluşturan Gram Altında ilk direnç noktası olarak 1114 seviyesini izleyeceğiz. 1114 seviyesinin üzerindeki kapanışları yükseliş trendinin devamı açısından önemli. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 1120 ve 1200 seviyelerini üst direnç noktaları olarak hedefleyebiliriz. 1094 seviyesinin üzerinde kalınması ise Gram Altındaki pozitif görünüm açısından oldukça önemlidir. Ancak bu seviyenin kırılması durumunda geri çekilmeyi hızlanabilir.