Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 6 Eylül 2023

Altının ons fiyatı, 6 Eylül 2023 Çarşamba günü 1.923 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.658 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 11.166 TL.

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Altın fiyatları, dolar ve ABD Hazine tahvil getirilerinin ABD’de faizlerin yüksek kalmaya devam edeceği yönünde beklentilerle güçlenmesiyle kayıplarını artırarak bir haftanın dip seviyesine geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı baskı altında kalarak 1,925.70 dolardan işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri %0.1 düşüşle 1,951 dolara geriledi.

Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.644 TL, satış 1.658 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.668 TL. 10 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 6 Eylül Çarşamba günü 16.580 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 2.686 TL, satış 2.740 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 2.756 TL. 16 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 11.054 TL, satış 11.166 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 11.232 TL. 66 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 5.371 TL, satış 5.480 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 5.513 TL. 33 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 10.851 TL, satış 10.961 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 11.027 TL. 66 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 10.827 TL, satış 10.936 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 11.003 TL. 67 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 6 EYLÜL 2023

Ekonomi uzmanlarının 6 Eylül 2023 altın yorumları: Gram altının son 3-4 gündür yükselişine ara verdiğini görüyoruz. Özellikle kurda yaşanan yatay fiyatlamaya ons altındaki geri çekilmeler eklenince yükselişler sınırlı kalıyor. Her iki kanalda fiyatların birbirini dengelemesi yatay fiyatlamayı beraberinde getiriyor. Bugün yurt içinde OVP açıklanacak. ABD'de açıklanan verilerin ons altını sınırlı etkilemesini bekliyoruz.

Genel olarak kurda ve ons altında geri çekilmeler sınırlı kalmaya devam edecektir. Kurda ve ons altında geri çekilmeler sınırlı kalmaya devam edecektir, Teknik olarak, İlk direnç noktası olarak 1670TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1675TL ve 1680TL seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1660TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında ise 1655TL ve 1650TL diğer destek bölgeleri izleniyor olacak.