Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 9 Kasım 2023

Altının ons fiyatı, 9 Kasım 2023 Perşembe günü 1.950 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.788 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 12.355 TL.

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Altın fiyatları, Ortadoğu’daki çatışmalar nedeniyle ilk zamanlarda görülen güvenli liman talebinin azalmasıyla üç haftanın dip seviyesine yakın seyrederken yatırımcılar faiz oranlarına dair ipucu edinmek için ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarını izleyecekler. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.06 gerileyerek 1,949.26 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri %0.2 düşüşle 1,953.50 dolara geriledi.

Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.772 TL, satış 1.788 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.809 TL. 21 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 9 Kasım 2023 Perşembe günü 17.880 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 2.971 TL, satış 3.032 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 3.068 TL. 36 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 12.231 TL, satış 12.355 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 12.499 TL. 144 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 5.942 TL, satış 6.064 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 6.136 TL. 72 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 12.005 TL, satış 12.126 TL. Geçen hafta tam altının satış 12.272 TL. 146 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 11.978 TL, satış 12.099 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 12.244 TL. 145 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 9 KASIM 2023:

Ekonomi uzmanlarının 9 Kasım 2023 altın yorumları: Ons altın tarafında yaşanan prim kaybı yurtiçi gram altın fiyatları üzerinde olumsuz etki yaratırken kur tarafında yatay pozitif fiyatlamanın da sınırlı kaldığını görüyoruz. Bugün ABD'de açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvuruları ülkede işgücü piyasasının gevşemeye başladığını işaret ederse ons altında sınırlı da olsa tepki hareketi gelebilir. Ons altında 1955 dolar direncinin altında fiyatlamanın devam etmesi halinde gram altında da 1800 direnci altında fiyatlama devam edecektir.

İlk direnç noktası olarak 1790TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1795TL ve 1800TL seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1785TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında ise 1780TL ve 1775TL diğer destek bölgeleri olarak izleniyor olacak.