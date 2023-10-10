Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 10 Ekim 2023

Altının ons fiyatı, 10 Ekim 2023 Salı günü 1.857 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.655 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 11.146 TL.

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Altın fiyatları, Ortadoğu’daki çatışmaların ardından piyasada oluşan belirsizlik nedeniyle dün keskin kazanım elde etmesinin ardından bugün gücünü korudu. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.05 gerileyerek 1,861.80 dolar seviyesinde işlem görüyor. ABD altın vadeli %0.7 artışla 1,876.90 dolara yükseldi.

Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.641 TL, satış 1.655 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.614 TL. 41 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 10 Ekim 2023 Salı günü 16.550 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 2.682 TL, satış 2.736 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 2.667 TL. 69 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 11.034, satış 11.146 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 10.869 TL. 277 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 5.364 TL, satış 5.473 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 5.335 TL. 138 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 10.837 TL, satış 10.946 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 10.671 TL. 275 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 10.814, satış 10.924 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 10.647 TL. 277 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 10 EKİM 2023

Ekonomi uzmanlarının 10 Ekim 2023 altın yorumları: Ons altın Ortadoğu'da yaşanan gerilim sonrası güvenli liman olma özelliği ile birlikte yeniden tercih sebebi olurken 1850 dolara yakın fiyatlamalarına devam ediyor. Yukarı yönlü hareketleri yaşanan gelişmeler ile birlikte desteklenmeye devam ederse kur tarafındaki pozitif fiyatlamanın da etkisiyle yurtiçinde gram altın yeniden 1700TL seviyesini test edebilir. Gram altında yön belirleyici dolaylı olarak İsrail-Filistin tarafında yaşanan jeopolitik risklerin uzantıları olacak.

İlk direnç noktası olarak 1660TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1670TL ve 1680TL seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1650TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında ise 1645TL ve 1640TL diğer destek bölgeleri olarak izleniyor olacak.