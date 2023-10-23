Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 23 Ekim 2023

Altının ons fiyatı, 23 Ekim 2023 Pazartesi günü 1.977 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.784 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 12.328 TL.

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Altın fiyatları, dolar ve tahvil getirilerinin bu hafta açıklanacak önemli ekonomik veriler öncesinde yükselmesiyle Cuma günü gördüğü 5 ayın zirvesinden geriledi. Yatırımcılar Ortadoğu’daki çatışmaların küresel etkilerinin olup olmayacağı yönünde işaretleri yakından izliyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.26 gerileyerek 1,976.49 dolar seviyesinde işlem görüyor. ABD altın vadeli işlemleri %0.5 düşüşle 1,983.50 dolara geriledi.

Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.768 TL, satış 1.784 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.718 TL. 66 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 23 Ekim 2023 Pazartesi günü 17.840 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 2.965 TL, satış 3.026 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 2.840 TL. 186 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 12.205, satış 12.328 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 11.572 TL. 756 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 5.930 TL, satış 6.052 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 5.680 TL. 372 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 11.984 TL, satış 12.105 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 11.361 TL. 744 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 11.957, satış 12.078 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 11.336 TL. 742 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 23 EKİM 2023

Ekonomi uzmanlarının 23 Ekim 2023 altın yorumları: Ons altın son 5 ayın zirvesini test ederek güçlü görünümünü korurken yurtiçi gram altın fiyatları da 1798TL ile kendi tarihi zirvesini yenilemiş oldu. Kur tarafında sene sonuna kadar beklentiler TCMB piyasa katılımcıları anketinde gerilese de şuan ki görünüm yatay pozitif fiyatlamaya işaret ediyor. Ons altın tarafında ise yaşanan jeopolitik gelişmelerin ardından yükseliş beklentisi devam ediyor.

Gram altında 1800TL direnci takip ediliyor. İlk direnç noktası olarak 1785TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1790TL ve 1795TL seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1780TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında ise 1775TL ve 1770TL diğer destek bölgeleri olarak izleniyor olacak.