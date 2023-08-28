Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 28 Ağustos 2023

Altının ons fiyatı, 28 Ağustos 2023 Pazartesi günü 1.914 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.635 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 11.007 TL.

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Altın fiyatları, Powell’ın sıkılaştırma yanlısı açıklamalarına rağmen piyasaların faiz artırımlarında izlenecek yöne dair bu hafta açıklanacak olan ekonomik verilere odaklanmasıyla sınırlı yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.05 yükselerek 1,916.02 dolar seviyesinde işlem görüyor. ABD altın vadeli işlemleri %0.2 artışla 1,943.90 dolara yükseldi.

Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.621 TL, satış 1.635 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.655 TL. 20 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 28 Ağustos 2023 Pazartesi günü 16.350 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 2.647 TL, satış 2.701 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 2.735 TL. 34 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 10.897, satış 11.007 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 11.143. 136 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 5.294 TL, satış 5.402 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 5.470 TL. 68 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 10.698 TL, satış 10.806 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 10.940 TL. 134 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 10.674, satış 10.782 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 10.915 TL. 133 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 28 AĞUSTOS 2023

Geçtiğimiz hafta Perşembe günü açıklanan faiz kararının ardından yurtiçinde altın fiyatlarında yönü belirleyen kur oldu. Kurda sert geri çekilmeler ile birlikte gram altın neredeyse 1550TL seviyesine kadar geri çekilme gördü. Piyasanın ilk tepkisi sonrası daha dengeli fiyatlamalar ile birlikte kur tarafında yükseliş gram altının da 1600TL üzerine yeniden taşınmasına neden oldu.

Bu hafta hem kur fiyatlaması hem de tarım dışı istihdam önemli olacak. Direnç noktası 1635TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1640TL ve 1645TL seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1630TL noktası, bu seviye altında fiyatlama için ise 1625TL ve 1620TL destek bölgeleri takibimizde olacak.