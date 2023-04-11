Bitcoin 10 ay sonra 30 bin dolar seviyesinde

Bitcoin, Haziran 2022'den bu yana ilk kez 30 bin dolarlık kritik eşiği aştı. Bitcoin öncülüğünde Ethereum, Solana, Cardano gibi kripto varlıklar da değer kazandı.

Sozcu.com.tr

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Bitcoin, Haziran 2022’den bu yana ilk kez 30 bin doların üzerine çıktı. Lider kripto para yılın başından bu yana yüzde 80’den fazla değer kazandı.

Bitcoin, 2022’deki kayıpların bir kısmını geri alsa da Kasım 2021’de gördüğü tüm zamanların en yüksek seviyesine oranla yüzde 50 değer kaybetmiş durumda. Bitcoin geçtiğimiz yıl yaşanan Luna çöküşünün ardından 30 bin dolar seviyesinin altına gerilemiş, FTX çöküşü ile birlikte düşüşünü hızlandırmıştı.

Geçtiğimiz yıl ABD Merkez Bankası’nın (Fed) başlattığı sıkılaştırma adımları da piyasayı negatif etkileyen en önemli unsur olmuştu. Bitcoin'deki 30 bin dolarlık kritik seviyeye ise bu hafta açıklanacak ABD tüketici enflasyonu verisi ve Fed tutanakları öncesinde geldi.

MAKROEKONOMİK GELİŞMELER YAKINDAN İZLENİYOR

Yarın açıklanacak olan ABD tüketici enflasyonu verisi de Fed’in para politikasının yönü için belirleyici olacak. ABD’de açıklanan güçlü istihdam verileri Fed’in mayısta faizleri artıracağı beklentilerini kuvvetlendirmişti.

Ancak yatırımcılar artık eskiye nazaran daha ufak bir faiz artırımı yapılacağına inanıyor. Öte yandan mevcut bankacılık krizi nedeniyle Fed’in para politikasında daha gevşek adımlar atması da ihtimal dahilinde. Olası bir parasal gevşeme hamlesi Bitcoin gibi riskli varlıkları daha çekici hale getirebilir.

BITCOIN KRİTİK SINIRDA

Quantum Economics CEO’su Mati Greenspan bu seviyenin haftalar sonra ilk kez kırıldığını belirterek “30 bin sınırı teknik nedenlerle çok önemli” değerlendirmesinde bulundu.

Greenspan, “Terra/Luna ve Three Arrows Capital’in çöküşünden bu yana bu seviyeyi ilk kez geçiyoruz. Temel olarak bu fiyat piyasanın Celsius, FTX ve ABD düzenleyici baskısından tamamen kurtulduğu anlamına geliyor” dedi.

KRİPTO PİYASASINDA SON DURUM

Sabah saatlerinde 30 bin dolar sınırını aşan Bitcoin saat 9.30 itibariyle yüzde 6,40 artışla 30 bin 65 dolar seviyesinden işlem gördü. İkinci en büyük dijital varlık olan Ethereum, yüzde 3,3’lük bir artışla 1919 dolardan işlem gördü.

Geçen hafta Elon Musk'ın ardından değer kazanan sekizinci en büyük dijital varlık olan Dogecoin, yüzde 2,8 artışla 0,085 dolardan işlem gördü. Cardano yüzde 4,8 artışla 0,40 dolardan, Solana ise yüzde 10 artışla 22,28 dolar seviyesinden işlem gördü.

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