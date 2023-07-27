Borsada yabancılardan üst üste 7 haftalık alım serisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri'ne göre yabancılar borsada son 6 haftada 1,6 milyar dolarlık hisse senedi alırken, üst üste 7 hafta alıcı tarafında yer aldı.

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Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 128,4 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 21 Temmuz haftasında net 128,4 milyon dolarlık hisse senedi ve 4,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) alırken, 6,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı.

6 HAFTADA 1,6 MİLYARLIK ALIŞ

Yabancılar, böylece son 6 haftada 1,6 milyar dolarlık hisse senedi alırken, böylece alış eğilimini üst üste yedinci haftaya taşıdı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 14 Temmuz itibarıyla 25 milyar 127,2 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 21 Temmuz itibarıyla 25 milyar 773,7 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 953,8 milyon dolardan 876,9 milyon dolara gerilerken, ŞBS stokları 60,9 milyon dolardan 63,3 milyon dolara yükseldi. (AA)

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