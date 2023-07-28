Borsada bir kritik seviye daha aşıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi bugün yüzde 2,5'i aşan artışla 7000 puan seviyesini de aştı ve rekor tazeledi. Türkiye'nin kredi risk primi de Kasım 2021 sonrasındaki dönemin en düşük seviyesine geriledi.

Sozcu.com.tr

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Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, dünkü rekor kapanışın ardından bugün de tarihi zirvesini yeniledi.

BIST 100 endeksi, bankacılık endeksinin öncülük ettiği yükselişle 7.000 barajını aşarken, dolar bazlı bakıldığında analistlerin önemli direnç olarak kabul ettiği 250-253 puan seviyesini de geride bırakarak 260 puana çıktı.

Böylece endeks, seçimlerin ikinci turundan bu yana yaklaşık yüzde 53 değer kazandı.

BIST 100 endeksinde günlük yükseliş yüzde 2,5’i aştı. Bankacılık endeksindeki günlük yükseliş ise yüzde 4,5’e yaklaştı.

Öte yandan, Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), bugün 398 baz puana düşerek 8 Kasım 2021’den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Borsadaki yükseliş ve CDS’teki düşüşte, Merkez Bankası’na (TCMB) dün gece piyasanın güvendiği üç yeni ismin atanması ve seçim öncesinde enflasyonu patlatan politikalarda imzası olan üç ismin görevden alınmasının da etkili olduğu belirtiliyor.

Dün ilk kez basının ve ekonomistlerin karşısına çıkan TCMB Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan’ın enflasyon raporu sunumu da piyasalarda olumlu karşılandı.

Enflasyonun yüksek mevduat faizlerinin ise düşük olduğu dönemde, Borsa İstanbul yatırımcılar ve tasarruf sahipleri için ilk adreslerden biri olarak öne çıkıyor.

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