Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 10 Ağustos 2023

Dolar 10 Ağustos 2023 Perşembe günü 27.03 TL'den işlem görüyor. Dolar/TL dün 26,9115-27,2528 bant aralığında hareket etti. Yaklaşık bir aydır 27 seviyesinin altında dar bir bantta hareket eden dolar/TL, bu seviyeyi yukarı yönlü geçti.

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Önceki işlem gününde 27.0399 seviyesinden kapanan Dolar/TL'nin negatif ayrıştığı gözlemlenirken, günlük kazanç %0.11 olarak gerçekleşti. 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde olan kur için RSI göstergesi 81.53 seviyesinde iken momentumu 100.44 seviyesinde.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 27.03 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 2.703 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 10 AĞUSTOS 2023

Ekonomi uzmanlarının 10 Ağustos 2023 dolar yorumları: USDTRY paritesi ana resimde yükselen hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 26.50 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 27,00 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 26,00 seviyesi destek olarak izlenebilir.