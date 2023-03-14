Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 14 Mart 2023

Dolar, 14 Mart 2023 Salı günü 18.97 TL'den işlem görüyor. Dolar/TL, dün sert hareketlere maruz kaldı. 18,50 seviyesine kadar geri çekilen kur, ardından toparlamayı başardı ve 18,90-19,00 bandına yerleşti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dolar Kuru, günü 5 günlük hareketli ortalamasının üzerinde 18.9691 TL seviyesinde kapattı. Satıcılı bir seyrin oluşması durumunda takip edeceğimiz destek seviyeleri sırasıyla 5 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 18.9525 TL, 21 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 18.8899 TL ve 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 18.8339 TL seviyeleridir.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 18.97 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.897 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 14 MART 2023

Ekonomi uzmanlarının 14 Mart 2023 Dolar yorumları: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.66 üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.20 seviyesi destek olarak izlenebilir.