Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 3 Ağustos 2023

Dolar 3 Ağustos 2023 Perşembe günü 26.98 TL'den işlem görüyor. Dolar/TL haftanın ilk işlem gününde 26,9320-27,3237 bant aralığında yatay yönde hareket etti. Gün içerisinde 27,32 test edilse de 27 seviyesinin altında dengelenme çabası devam ediyor.

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Önceki işlem gününde 26.9681 seviyesinden kapanan Dolar/TL'nin negatif ayrıştığı gözlemlenirken, günlük kazanç %0.02 olarak gerçekleşti. 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde olan kur için RSI göstergesi 81.43 seviyesinde iken momentumu 100.16 seviyesinde.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 26.98 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 2.698 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 3 AĞUSTOS 2023

Ekonomi uzmanlarının 3 Ağustos 2023 dolar yorumları: USDTRY paritesi ana resimde yükselen hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 26.50 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 27,00 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 26,00 seviyesi destek olarak izlenebilir.